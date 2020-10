Marvel’s Avengers “abbandonato”, Crystal Dynamics: i giocatori PC torneranno

Vi abbiamo parlato, nelle scorse ore, dei numeri di Marvel’s Avengers su PC, dove il gioco firmato da Crystal Dynamics – più che su altre piattaforme – sta faticando a tenere un alto numero di giocatori attivi contemporaneamente. Il risultato è che, essendo le attività online che dovevano rendere l’esperienza persistente affidate al matchmaking, i tempi di attesa si allungano in modo sgradevole. Altri giocatori, inoltre, lamentano di annoiarsi per la mancanza di novità – in attesa di aggiornamenti che non sappiamo ancora quando arriveranno.

Crystal Dynamics aveva da sempre annunciato l’intenzione di proporre dei contenuti ad aggiornamento costante, con una stagionalità per il gioco simile alla periodicità degli albi a fumetti, ma per il momento la situazione è in divenire. I colleghi del sito Kotaku si sono così messi in contatto direttamente con il team di sviluppo, ottenendo in risposta un commento da Scott Amos, a capo della software house.

Marvel's Avengers è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Stadia

In merito alle segnalazioni degli utenti, Amos ha assicurato che «stiamo ascoltando» e che i community manager del team sono attenti alla voce degli utenti. «Stiamo applicando dei fix, apportando delle migliorie e facendo delle aggiunte per rendere Marvel’s Avengers il gioco che aspiriamo diventi.»

Tra le novità, leggiamo:

Abbiamo quindi in piano alcune cose che sono in arrivo nelle prossime settimane, compresa una nuova missione War Zone chiamata Tachyon Rift, un nuovo Outpost che sarà un punto di inizio di nuove missioni per il futuro, e l’AIM Cloning Lab, che ha bisogno di un gruppo di quattro eroi coordinati di alto livello per essere completato e ottenere il loot top-end. In ciascuno di questi aggiornamenti includeremo anche delle migliorie come fix dei bug e misure che miglioreranno l’esperienza generale.

Viene anche ricordato l’arrivo di due nuovi eroi, Kate Bishop e Clint Barton. «Continueremo ad aggiungere contenuti nei prossimi mesi via via che risolveremo dei problemi e miglioreremo il bilanciamento» ha aggiunto Amos, «compresi cambiamenti nel loot e altre modifiche per la quality-of-life, cose che ci stanno venendo richieste dalla community.»

Alla luce di ciò:

Siamo fiduciosi che vedremo i giocatori PC tornare sul gioco (ma anche quelli su PS4 e Xbox One) appena aggiungeremo i nuovi contenuti e dimostreremo che vogliamo continuare a migliorare.

Dovremmo avere novità sui contenuti in uscita su Marvel’s Avengers già la prossima settimana, anticipa Amos, quindi vi raccomandiamo di tenere d’occhio le pagine di SpazioGames per tutte le novità.