Marvel Snap, un giocatore raggiunge il livello massimo (ma c’è un problema)

Marvel Snap è stato definitivamente consacrato come uno dei big dello scorso anno, tanto che anche quest’anno si prepara ad altri successi e traguardi davvero notevoli.

Il card game digitale ispirato ai supereroi della Casa delle Idee, che hanno invaso anche Amazon, non sembra infatti volersi fermare nel 2023.

Per i suoi guadagni spropositati, in grado di renderlo una miniera d’oro specie grazie agli incassi derivati dalle microtransazioni, Snap ha dalla sua anche una fanbase realmente appassionata.

Ora, in vista delle novità già rivelate nella roadmap del 2023 di contenuti, sembra proprio che un giocatore sia diventato il primo a raggiungere il livello massimo di collezione.

Come riportato anche da The Gamer, un giocatore che si fa chiamare semplicemente ‘Aaron’ è diventato il primo a raggiungere il tetto massimo possibile su Marvel Snap.

Come evidenziato dalla pagina Marvel Snap Decks su Twitter, poco sotto è possibile vedere un filmato della parte superiore della schermata della CL di Aaron.

Dopo aver raggiunto il livello 22.366 e aver guadagnato tutto quello che c’è da guadagnare con il percorso CL, Aaron ha praticamente “finito” il gioco. Il giocatore si è rivolto al Discord di Marvel Snap in cerca di risposte, e ne ha ottenuta una.

What happens when you finish the Collection Level? In what is being called a "World's First" by the devs, a snap player with the in-game name of Aaron has hit the end of the road and, until it is increased, can no longer open caches. Attached is a video of the achievement. pic.twitter.com/XBB9lGoCLO

— Marvel Snap Decks (@SnapDecks) January 26, 2023