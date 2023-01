Marvel Snap è una miniera d’oro, guadagni esorbitanti dopo pochi mesi

Marvel Snap è stata una piccola sorpresa, anche se vedendo i guadagni che genera non è “piccola” il modo in cui andrebbe descritta.

Il card game digitale che si ispira agli eroi della Casa delle Idee, che possono decorare anche casa vostra tramite Amazon, è uscito da non troppo tempo e già ha fatto parlare di sé.

Già nei primi periodi dall’uscita ci aveva colpito per il suo gameplay ma anche per i guadagni che ha generato in un brevissimo lasso di tempo.

E mentre arriva la roadmap per i contenuti del 2023, alcuni dei quali già disponibili, vengono aggiornati anche i guadagni totalizzati da Marvel Snap.

Siamo abituati a vedere i videogiochi mobile, in particolare, realizzare guadagni di un certo livello ma, forse, Marvel Snap vi colpirà in ogni caso.

Perché come riporta Games Industry, il card game digitale dal creatore di Hearthstone ha totalizzato $30 milioni in microtransazioni.

Marvel Snap ha accumulato questa cifra esorbitante da ottobre 2022, quando è uscito nella sua versione definitiva.

La maggior parte delle entrate arriva dagli Stati Uniti a quanto pare, con $17.5 milioni provenienti dagli USA. Dal resto del mondo sono arrivati $2 milioni dalla Corea del Sud, $1.4 milioni dal Giappone, $1.2 milioni dal Canada e $915mila dalla Francia.

Insieme a 14 milioni di download entro tre mesi dal lancio, Apple e Android si dividono le spese rispettivamente con $17.5 milioni e $13.1 milioni.

Guadagni che sicuramente Marvel Snap si merita per la sua qualità, ma che senz’altro sono anche da imputare alle microtransazioni che in qualche caso hanno superato dei limiti.

Intanto il card game si prepara a molte novità, anche se non sembrano essere menzionate le modalità single player per ora, che qualche tempo fa era invece tra le possibilità future.

Un titolo che si unisce alla schiera di videogiochi mobile di successo, che nel 2022 hanno visto protagonista anche Diablo Immortal, con cifre incassate che non sono assolutamente da meno.