Marvel Snap svela la roadmap del 2023: ecco tutte le novità

Quello di Marvel Snap è stato un esordio davvero sorprendente, un successo dal creatore di Hearthstone.

Il card game digitale che si ispira agli eroi della Casa delle Idee, che possono decorare anche il vostro Natale tramite Amazon, è uscito da non troppo tempo e già ha fatto parlare di sé.

Nei primi sette giorni ha guadagnato una cifra esorbitante, arrivando a stabilire record ed imporsi rapidamente nel settore.

Talmente tanto che è riuscito già a trionfare durante i The Game Awards 2022, prendendosi il titolo di miglior videogioco mobile dell’anno.

Marvel Snap ha funzionato fin da subito e, dopo gli aggiornamenti dei primi mesi, il team di sviluppo ha annunciato la roadmap dei contenuti del 2023.

Tramite una lunga nota pubblicata nel sito ufficiale sono stati svelate tutte le novità che verrano inserite nel titolo nel corso del prossimo anno, suddivise per breve, medio e lungo termine.

Gli elementi elencati nell’immagine qui sopra sono nella fase finale di sviluppo e queste funzionalità sono quasi pronte per essere utilizzate dai giocatori.

Tra le modalità più attese, la prima che arriverà nel giro di 1 o 2 mesi, c’è la possibilità di giocare contro degli amici. Nella modalità battaglia, ogni giocatore comincia con 10 punti vita, il giocatore che sta vincendo infligge danno all’avversario in base alla posta in gioco.

Successivamente verrà inserite la possibilità di cambiare nome dell’account, così come i riconoscimenti per gli autori delle carte e un potenziamento per le carte di livello Infinito.

Ancora prima verrà aggiornata l’interfaccia della versione PC con una modalità widescreen apposita, così come la ricerca intelligente dei mazzi, partite non classificate e nuove modalità competitive.

Infinite, tra le novità che sono attualmente in elaborazione e arriveranno per ultime, ci sono le gilde, la classifica grado infinito, emoji specifiche e tanto altro, così come il supporto per l’utilizzo dei controller.

Il 2023 di Marvel Snap sembra quindi molto pieno, nella speranza che il team di sviluppo possa tenere a bada le microtransazioni.

Non sembrano essere menzionate le modalità single player per ora, che qualche tempo fa era invece tra le possibilità future.