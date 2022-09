L’orologio di Kojima vi porterà nello spazio, in un certo senso

Hideo Kojima ha collaborato con la NASA e il produttore di orologi svedese Anicorn per creare un orologio in edizione limitata che sarà confezionato con una maschera Ludens indossabile.

Non è la prima volta che il creatore di Death Stranding, che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole, propone del merchandise basato sul suo marchio di prestigio.

Quindi, mentre Kojima-san ha ormai dato il via al nuovo podcast in esclusiva su Spotify, sembra che ci sia tempo anche per proporre qualcosa che farà davvero felici i collezionisti.

Per l’occasione, come riportato anche da The Gamer, le aziende hanno deciso di mettere in palio anche una borsa in edizione limitata e una maglietta a marchio NASA e Kojima Productions.

Cominciamo con l’orologio, chiamato “Homo Ludens“. Questi è composto in gran parte d’argento con alcuni dettagli in oro, un timbro della NASA con una spiegazione completa dell’acronimo sul quadrante e il motto di Kojima Productions, “From Sapiens to Ludens”, inciso lungo la cassa esterna.

Il fondello presenta un numero di serie e il nome della linea di prodotti “Space Ludens“, risultando essere davvero molto elegante e di materiale davvero resistente.

A giudicare dal sito di Anicorn, potrete scegliere tra un cinturino in pelle o in metallo, a seconda delle vostre preferenze personali. Poco sotto, un video che mostra l’orologio in tutto il suo splendore.

Per quanto sia bello l’orologio da polso, lo è ancora di più la maschera di Ludens in fibra di carbonio che sarà venduta come parte della Rare Edition di Space Ludens.

Questa maschera è un oggetto da collezione a grandezza naturale in scala 1:1 che può essere indossato, presentato in una scatola speciale che contiene una placca metallica numerata e un libretto che spiega la storia dietro alla collaborazione.

Ma non solo: ulteriori guanti speciali saranno inclusi nella Rare Edition, giusto per non farsi mancare niente in caso ve lo steste chiedendo.

Saranno in vendita 100 combo orologio-maschera Rare Edition, 500 orologi, 100 borse e un numero illimitato di T-shirt. Space Ludens sarà in vendita dal 27 settembre, alle 8 del mattino. I prezzi non sono stati annunciati, ma non aspettatevi che siano a buon mercato.

Space Ludens è il culmine di un progetto durato due anni tra Anicorn e Kojima Productions. Sia Kojima che l’artista di Metal Gear Yoji Shinkawa hanno supervisionato il processo di progettazione, il quale è stato ampiamente ispirato dalla mascotte di Kojima Productions, Ludens.

Restando in tema, attraverso i suoi account social Kojima ha da poco espresso il suo apprezzamento per la serie Netflix prodotta da CD Projekt e realizzata da Studio Trigger, ossia Cyberpunk Edgerunners.