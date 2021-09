Mario Kart è inarrestabile, ora è perfino nelle scuole

Scuola e videogiochi non sempre vanno d’accordo, ma prodotti come Mario Kart 8 Deluxe riescono spesso a mettere d’accordo anche i più scettici accademici sul valore didattico dei videogiochi.

D’altronde prodotti come Assassin’s Creed Valhalla riescono a fornire anche delle nozioni storiche, e le varie iterazioni del franchise sono state spesso usate per scopi didattici nelle scuole.

E non è affatto il solo, perché anche Red Dead Redemption 2 è stato utilizzato di recente all’interno di un percorso di studi.

Mentre c’è chi continua ad osteggiare il valore del medium, come il Telegraph che di recente ha dichiarato che gli uomini adulti non devono perdere tempo a giocarci.

Ma nel caso di Mario Kart 8 Deluxe parliamo di un vero campione d’incassi per Nintendo e un titolo che, da oggi, diventa anche oggetto di studio nelle scuole.

In una scuola in particolare, come riporta VGC, ovvero la Digital Schoolhouse nel Regno Unito.

Si tratta di una scuola specializzata nell’avvicinare i giovani più talentuosi, e gli insegnanti, alle materie informatiche utilizzando anche i videogiochi come strumento di apprendimento.

La scuola, che è supportata da Nintendo UK, sta utilizzando anche Mario Kart 8 Deluxe per creare dei particolari corsi che servono ai ragazzi per prendere confidenza con il mondo eSport, tra le altre cose.

I ragazzi dagli 8 agli 11 anni possono partecipare al corso che ha come finalità quello di organizzare e gestire un piccolo evento proprio con il gioco di corse Nintendo.

Le lezioni partono con una breve infarinatura della scena del videogioco competitivo, e finisco con nozioni pratiche di logistica ed organizzazione. Ovviamente il risultato è stato felicissimo, con la stragrande maggioranza dei ragazzi che si sono dichiarati fortemente coinvolti nelle lezioni.

E non solo, perché gli insegnanti hanno dichiarato che i ragazzi hanno ottenuto risultati molto migliori nelle verifiche di questi corsi, rispetto ad altri.

Mentre organizzare un torneo eSport sicuramente aiuta nelle convenzioni sociali e nel problem solving, qualcuno sostiene che facciano bene anche al fisico.

Chissà che poi questi ragazzi non possano dare sfoggio delle loro abilità anche nel parco a tema Nintendo, dove c’è un’intera attrazione a tema Mario Kart.

Di recente, invece, un professore universitario ha usato la tecnologia della realtà virtuale per ricreare l’esperienza di un terremoto, con risultati terrificanti per quanto realistici.