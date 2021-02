Red Dead Redemption sarà usato all’università per un corso di storia

Il professore di Storia Tore Olsson userà Red Dead Redemption 1 e 2 per un corso che si terrà in autunno all’Università del Tennesse.

Olsson, appassionato di gaming oltre che di storia, ha presentato su Twitter il corso “HIUS 383: Red Dead America”.

Il docente ha riconosciuto che i due titoli di Rockstar Games sono «spesso storicamente inaccurati» ma forniscono molti spunti a proposito di colonialismo, razzismo e ascesa del capitalismo.

Who says video games don’t belong in the classroom? I’m a history professor at @UTKnoxville. This fall, I’ll be teaching a new course titled “HIUS 383: Red Dead America,” exploring the historical reality behind @RockstarGames’ series. What kinds of topics will we be exploring? /1 pic.twitter.com/wkaHSvz4E4

— Tore Olsson (@ToreCarlOlsson) February 11, 2021