Back To School Unieuro: sconti imperdibili fino al 9 settembre!

Torna il Back To School di Unieuro che vi permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti che arrivano imperdibili e potete ricevere fino a 350€ di rimborso su tutti i notebook, 2in1 e PC Desktop a partire da 449€! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

La promozione durerà sino al 9 settembre, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e dare subito un’occhiata alle offerte presenti sul portale.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Lenovo Ideapad 3, proposto a soli 549€, rispetto ai 649,90€ di listino, per un risparmio reale di circa 100€, a cui si aggiunge un ulteriore rimborso di 100€.

Il notebook Lenovo Ideapad 3 è equipaggiato con un monitor 15,6″ IPS a risoluzione FullHD e con una luminosità di 250 nit, così da offrirvi immagini dettagliate e nitide ad ogni angolazione. Ad animare il notebook Lenovo Ideapad 3 è un processore AMD Ryzen 5 3500U, dotato di quattro core e otto thread, mentre, se volete giocare, dovrete far affidabilmente alla soluzione grafica integrata AMD Vega 8 Graphics, utile per eseguire titoli non molto impegnativi

Per prestazioni ancora migliori, Lenovo ha deciso di installare nel notebook Lenovo Ideapad 3 un SSD da 512 GB. La scheda tecnica è completata da 8 GB di RAM da 2.400 MHz, mentre la batteria è da 35Wh.

Il notebook Lenovo Ideapad 3 offre buone prestazioni per ciò che concerne l’ambito produttivo e scolastico, rappresentando un vado strumento per affrontare al meglio i futuri mesi a scuola, lavoro e/o università.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel “Back To School” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti