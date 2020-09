Mafia: Definitive Edition avrà una patch Day One: ecco peso e novità

Previsto per la fine del mese di settembre di quest’anno, Mafia: Definitive Edition è l’atteso remake del titolo uscito originariamente nel 2002.

Il gioco offrirà una sceneggiatura riveduta e corretta con tanto di nuovi dialoghi, storie secondarie più ricche e cutscene mai viste prima. Esattamente come l’originale, anche il “nuovo” Mafia sarà ambientato a Lost Heaven, nell’Illinois, cercando di ricreare nei minimi dettagli lo scenario cittadino tipico degli anni ’30.

Uno screen di Mafia: Definitive Edition.

Ora, è stato confermato che il titolo riceverà una patch al Day One, e che questa occuperà solo 3.9 GB di spazio libero nella memoria della console. L’update sarà obbligatorio per ogni versione del gioco prevista, ossia PS4, Xbox One e PC.

2K e Hangar 13 non hanno rilasciato al momento il changelog ufficiale, sebbene le note della patch facciano al momento riferimento solo ed esclusivamente a “varie correzioni di bug

Prenotando il gioco si potrà mettere mano al pacchetto bonus ‘Chicago Outfit‘, il quale comprende il vestito esclusivo “Il Don”, la limousine Smith V12 e la skin per pistola Gold semiautomatica. Ma non solo: il preordine darà anche modo di mettere mano all’abito extra e al taxi di Tommy da usare all’interno delle Definitive Edition di Mafia II e Mafia III.

Un'immagine in-game del nuovo Mafia.

Avete già letto in ogni caso anche che lo sviluppatore del gioco, dopo aver pubblicato un video dedicato all’ambientazione, ha confermato che la nuova mappa si basa strutturalmente sull’originale, anche se alcuni nomi delle location sono stati cambiati per l’occasione uscito 18 anni fa?

Mafia Definitive Edition, inizialmente atteso per il 28 agosto 2020, è stato purtroppo rinviato a causa dei rallentamenti alla produzione dovuto all’emergenza sanitaria. Il gioco è ora previsto su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia a partire dal 25 settembre prossimo.