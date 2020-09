Mafia Trilogy: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 3 settembre: i prezzi dei preorder sono stati aggiornati.

Mancano solo poche settimane al 25 settembre, giorno nel quale farà il debutto sul mercato l’attesissimo Mafia Definitive Edition, remake del apprezzatissimo titolo uscito originariamente nel 2002 che offrirà una sceneggiatura aggiornata con nuovi dialoghi, storie secondarie ampliate e cutscene aggiuntive.

Il gioco sarà acquistabile sia singolarmente che all’interno di un pacchetto comprendente anche Mafia II Definitive Edition e Mafia III Definitive Edition, denominato Mafia Trilogy, perfetto per tutti coloro che vogliono immergersi completamente nelle atmosfere della trilogia nella sua interezza. A differenza del primo capitolo, gli altri due non sono remake veri e propri, ma offrono ugualmente diversi miglioramenti di carattere tecnico.

In attesa di poter mettere le mani sul titolo, abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca del miglior prezzo per prenotare il gioco, consigliandovi l’acquisto del prodotto su Amazon, portale che non ha certo bisogno di presentazioni e dall’affidabilità totale, soprattutto per il suo ottimo servizio clienti.

Vediamo nel dettaglio tutti i contenuti di Mafia Trilogy:

Mafia Definitive Edition : remake completo sviluppato appositamente da Hangar 13 per sfruttare le console dell’attuale generazione e che proporrà diversi contenuti inediti ed aggiuntivi. Ambientato a Lost Heaven, Illinois, il titolo ricrea nei minimi dettagli lo scenario cittadino degli anni Trenta.

: remake completo sviluppato appositamente da Hangar 13 per sfruttare le console dell’attuale generazione e che proporrà diversi contenuti inediti ed aggiuntivi. Ambientato a Lost Heaven, Illinois, il titolo ricrea nei minimi dettagli lo scenario cittadino degli anni Trenta. Mafia II Definitive Edition : rimasterizzazione in HD con supporto alla risoluzione 4K del titolo apparso diversi anni fa su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Si tratta della prima volta che il prodotto approda sulle console della generazione attuale ed offre un nuovo motion capture facciale e texture aggiornate .

: con supporto alla risoluzione del titolo apparso diversi anni fa su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Si tratta della prima volta che il prodotto approda sulle console della generazione attuale ed offre un e . Mafia III Definitive Edition: versione completa del gioco che comprende tutti i contenuti aggiuntivi precedentemente pubblicati post lancio. Nello specifico si tratta dal DLC 1, Corri Dolcezza!, il DLC 2, Faccende in sospeso, ed il DLC 3, Segno dei tempi. Ad essi si aggiungono infine i pacchetti “armi giudice, giuria e carnefice” e “riunione famigliare”.

Prenotando Mafia Definitive Edition si potrà ottenere il pacchetto bonus “Chicago Outfit”, che comprende il vestito esclusivo “Il Don”, la limousine Smith V12 e la skin per pistola Gold semiautomatica. Inoltre, chi effettuerà il preorder avrà la possibilità di sbloccare l’abito e il taxi di Tommy nelle Definitive Edition di Mafia II e Mafia III.

Ecco l’elenco delle migliori offerte attualmente disponibili per prenotare sia Mafia Trilogy che Mafia Definitive Edition singolarmente: