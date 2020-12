Cyberpunk 2077: per le performance su PS4 e Xbox One c’è da lavorare

Sulle pagine di SpazioGames potete trovare dallo scorso lunedì la video recensione di Cyberpunk 2077, la nuova e immensa opera di CD Projekt RED – che, come ormai sapete, per le recensioni è stata fornita su PC. Tuttavia, il gioco da oggi è disponibile anche su PS4 e Xbox One, con queste copie che sono giocabili anche in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S: su queste, non ci sono dubbi, ci sono ancora parecchi affinamenti tecnici da fare, e sembra abbastanza lapalissiano che i rinvii precedenti fossero dovuti proprio al tentativo di migliorare le performance sulle console base.

Mentre nelle prossime ore arriveranno le nostre approfondite analisi di Cyberpunk 2077 su console, in attesa delle disamine raccogliamo le segnalazioni che arrivano un po’ da tutto il mondo e che segnalano una riduzione brutale del colpo d’occhio su PS4, dove sono ancora presenti numerosi bug e glitch, e dove il caricamento delle texture è sensibilmente ritardato, al punto da risultare del tutto percepibile.

Alcune testimonianze raccolte da Polygon dai social network mostrano delle brevi clip video e al momento non è chiaro se questi video vengano dalla versione con patch o meno, considerando che i video sono tutti datati 9 dicembre (la patch era prevista per il 10) – motivo per cui vi raccomandiamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per gli approfondimenti a tema.

Al di là di questo, è fondamentale che CD Projekt RED continui a lavorare al gioco, come sappiamo che sta facendo, per migliorare quanto più possibile la resa di Cyberpunk 2077 anche su console base di scorsa generazione, dove la sua Night City risulta assolutamente spoglia rispetto a quanto abbiamo visto su PC, dove la visione dello sviluppatore non ha dovuto far fronte a troppe limitazioni tecniche.

Rimanete ovviamente sulle pagine di SpazioGames per tutti gli aggiornamenti su come CD Projekt RED lavorerà post-lancio all’edizione console del suo Cyberpunk 2077.

In attesa di novità, se avete a disposizione un PC da gioco (o un’ottima connessione per Stadia), il consiglio è concentrarvi su queste piattaforme o rimanere in attesa delle future patch.