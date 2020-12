Cyberpunk 2077, modalità Performance in video: fino a 60fps su console

La versione Xbox di Cyberpunk 2077 implementa una modalità Performance che permette al gioco di avere un frame rate sbloccato.

Questa modalità non è disponibile su PlayStation 4 né su PlayStation 5, per qualche ragione, mentre lo è su Xbox Series X (che, come l’edizione PlayStation, fa girare il gioco in retrocompatibilità partendo dalla build per Xbox One X).

Il canale YouTube Xbox Live FR non ha perso tempo e ha realizzato rapidamente un video che la mostra in azione.

La clip evidenzia come, grazie a questa modalità scovata su Xbox Series X, lo shooter RPG di CD Projekt RED ottenga un frame rate sbloccato.

L’altra modalità, che predilige la grafica, ha invece un frame rate ancorato, o quasi, sui 30 fotogrammi al secondo.

Come possiamo apprezzare nel video, il frame rate sbloccato non è fisso sui 60fps ma esprime un counter dei fotogrammi sensibilmente aumentato rispetto al gioco base.

Questo vuol dire che, in presenza di effetti visivi come il fumo e il sangue, appaiono cali fino a 46 fotogrammi al secondo.

Tali cali sono alquanto visibili e abbastanza frequenti ma, almeno a quanto sottolineato dalla clip, non dovrebbero danneggiare in maniera palpabile l’esperienza degli utenti Xbox.

Nell’eventualità, la modalità che punta su risoluzione ed effettistica rimane comunque a disposizione, mentre questa potrebbe essere considerata un ricco bonus per i possessori di una console Microsoft.