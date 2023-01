Ma, alla fine, quali sono stati i videogiochi più venduti del 2022?

Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda i sondaggi, i calcoli e le rilevazioni dei videogiochi nel 2022. Manca forse il dato più importante, le classifiche di vendita finali.

Perché, nonostante delle vendite che si sono mostrate generalmente in calo nell’anno appena trascorso, alla fine i videogiochi continuano ad essere prodotti apprezzatissimi.

Tanto che rappresentano ancora un indotto molto importante e corposo, tanto da riuscire a generare maggiori ricavi di cinema e musica ancora una volta.

Ora che continuano ad arrivare i dati delle classifiche è tempo di fare un bilancio e decretare il vincitore del 2022. Spoiler: non è Elden Ring.

Il soulslike di From Software insidia fortemente il primo posto dei dati rilevati da NPD Group, ma è Call of Duty Modern Warfare 2 a spuntarla quest’anno.

Non che sia una grossa sorpresa, in fondo, perché Call of Duty è sempre un franchise molto redditizio. Quello che è interessante, però, è che nonostante i tantissimi titoli usciti quest’anno la saga di shooter continua ancora a convincere i giocatori.

Ecco la classifica completa:

Call of Duty: Modern Warfare 2 Elden Ring Madden NFL 23 God of War: Ragnarok LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Pokemon: Scarlet/Violet FIFA 23 Pokemon Legends: Arceus Horizon II: Forbidden West MLB: The Show 22

È interessantissimo vedere come Madden abbia scalzato God of War Ragnarok, ma soprattutto come Pokémon Scarlatto e Violetto abbia superato abbondantemente Leggende Pokémon Arceus in soli due mesi e con diversi mesi di distanza di uscita l’uno dall’altro.

Per i giochi Pokémon, per altro, NPD Group non ha registrato le vendite digitali. Quindi, potenzialmente, potrebbero aver recuperato anche delle posizioni in più.

Ma quali sono stati, invece, i videogiochi migliori e peggiori di Metacritic? Ecco la classifica.

Chiudiamo quindi, forse, ufficialmente le classifiche dell’anno. Se non l’avete recuperato, però, vi consigliamo di leggere il nostro resoconto degli eventi del 2022 che è stato molto ricco.

