I migliori e i peggiori giochi del 2022, secondo Metacritic

Il 2022 è stato un anno pieno di uscite molto interessanti (nonostante qualche delusione di troppo), e ora qualcuno ha ben pensato di elencare i giochi meglio e peggio recensiti sul noto aggregatore di recensioni Metacritic.

Su ResetEra, l’utente Phediuk si è infatti divertito – anche per l’anno appena trascorso – a stilare una lista davvero molto ricca e interessante.

«Ho compilato un elenco di punteggi Metacritic ogni anno dal 2016, e ora sono tornato a farlo. Ho pensato infatti di condividere i risultati del 2022», spiega l’autore.

«Innanzitutto, due precisazioni importanti: ‘Gioco nuovo’ significa che la voce in questione non è una riedizione o un’aggiunta di un gioco dell’anno precedente. ‘Almeno 20 recensioni’ significa che almeno una versione del gioco ha quel numero di recensioni su Metacritic», ha continuato Phediuk.

Sempre l’autore spiega che dalla classifica sono esclusi i giochi con meno di 15 recensioni, oltre al fatto che non sono inclusi DLC ed espansioni, a meno che non siano standalone.

Sono esclusi anche i port e le riedizioni di giochi usciti inizialmente prima del 2022, a meno che non siano stati resi disponibili in lingua inglese prima di quest’anno.

I remake sono inclusi solo se effettivamente diversi dai giochi originali, come Final Fantasy VII o Resident Evil 2, mentre i giochi multipiattaforma sono elencati in base alla versione con il maggior numero di recensioni; tutte le altre versioni sono escluse.

Poco sotto, le prime dieci posizioni (il primo numero è il Metascore, mentre il secondo è il numero di recensioni):

1. Elden Ring (PS5) – 96, 84

2. God of War: Ragnarok (PS5) – 94, 141

3. Neon White (PC) – 90, 38

4. Norco (PC) – 89, 21

5. Xenoblade Chronicles 3 (Switch) – 89, 121

6. Rogue Legacy 2 (PC) – 88, 34

7. Horizon Forbidden West (PS5) – 88, 126

8. Immortality (PC) – 88, 40

9. Gran Turismo 7 (PS5) – 87, 119

10. Vampire Survivors (PC) – 87, 20

In basso, invece, le ultime dieci posizioni per sottolineare i giochi peggiori del 2022 su Metacritic:

163. Saints Row (PS5) – 61, 63

164. Dynasty Warriors 9 Empires (PS5) – 61, 33

165. Dolmen (PS5) – 61, 31

166. Matchpoint: Tennis Championships (PS5) – 58, 16

167. Gungrave G.O.R.E. (PS5) – 57, 39

168. MX vs. ATV Legends (PS5) – 55, 16

169. The Waylanders (PC) – 51, 15

170. Babylon’s Fall (PS5) – 41, 43

171. CrossfireX (XSX) – 38, 22

172. Postal 4: No Regrets (PC) – 30, 18

Ricordiamo che già a dicembre il noto aggregatore di recensioni aveva rivelato i dieci peggiori giochi del 2022, in base alla media ponderata dei punteggi delle review dei suoi critici approvati.

