L’ultima esclusiva PS5 cela un omaggio ad uno sviluppatore scomparso che è stato appena scoperto dai giocatori.

Il gioco in questione è Ratchet & Clank Rift Apart, nuovo capitolo della longeva serie di Insomniac Games.

Sono in tanti gli utenti che si stanno godendo l’avventura del dinamico duo, nonostante i problemi di reperibilità della console next-gen di Sony.

Un titolo che ha davvero tanto da scoprire, come vi abbiamo raccontato nel nostro vademecum per quanti volessero approcciarlo magari per la prima volta.

L’omaggio è stato nascosto in uno specifico punto di un livello di Ratchet & Clank Rift Apart, che non vi riveleremo apertamente per evitare spoiler.

Tuttavia, se volete vedere l’omaggio (si tratta di un “pupazzetto” nascosto in un televisore), potete vedere qui la foto scattata da un utente Reddit.

Il tributo è riservato all’artista Dan Johnson, scomparso sfortunatamente nel 2006 dopo una vita passata in Insomniac Games.

Johnson ha lavorato a tantissimi progetti della casa di Ted Price, a cominciare da Ratchet & Clank nel 2002.

L’artista è scomparso durante la produzione di Ratchet & Clank Size Matters, e sia quel gioco che Future Tools of Destructions gli sono stati dedicati interamente.

Dalla sua morte, è stato inserito in quasi tutti i titoli della software house come skin sbloccabile o in uncameo.

Gli unici in cui non è apparso sono Ratchet Deadlocked e Ratchet & Clank Going Mobile, rompendo così una tradizione che, per quanto triste, è diventata piuttosto popolare tra i fan.

Fan che hanno apprezzato molto l’ultimo episodio della saga che, come testimoniato nella nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart, costituisce un ponte per il futuro dell’IP.

Un aspetto che non è rimasto immutato rispetto ai predecessori è la facilità con cui è possibile raggiungere il trofeo di Platino.

Dal lato tecnico, invece, sono arrivate tante ottimizzazioni grazie all’hardware next-gen di PS5, tra cui i 60fps con ray tracing.