Kena: Bridge of Spirits, sviluppatori vi regalano il peluche degli adorabili Rot!

Fin da quando Kena: Bridge of Spirits è stato annunciato e presentato con il suo primo video, tutti ci siamo innamorati dei Rot, gli animaletti che affiancheranno la protagonista nelle sue avventure in modi creativi e unici – come promesso dai ragazzi di Ember Lab.

Qualsiasi sia il loro scopo nel gioco e prima ancora di mettere le mani sui controller per interagire con loro, insomma, i Rot hanno già una loro significativa fan-base: non sorprende, allora, che il fatto che gli sviluppatori stiano regalando i loro peluche abbi attirato tantissime attenzioni.

«Prendetevi un momento per festeggiare con Kena!» scrive il team di sviluppo su Twitter. «Unitevi al divertimento e provate a vincere un peluche dei Rot taggando un amico. Buona fortuna! Ogni account potrà vincere un solo peluche per giveaway, termina il 28 febbraio alle 23.59 PST (le 8.59 del 1 marzo in Italia, ndr)».

Take a moment to celebrate with Kena!

Join the fun and enter to win a Rot plushie by tagging a friend.

Good luck! #findtheRot

– Each Twitter handle may only win one plushie per #giveaway

– Ends Sunday, February 28th, 2021 at 11:59 PM PST

(small print cont'd in thread) pic.twitter.com/19718pLJ0n

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) February 26, 2021