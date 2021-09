Esclusiva PlayStation arriva anche in versione fisica (dopo il lancio)

Ember Lab si sta preparando al lancio del suo Kena Bridge of Spirits, l’action adventure in uscita domani (21 settembre) su PS4, PS5 e PC.

Atteso quindi in esclusiva PlayStation per quanto riguarda l’edizione console, il gioco avrebbe dovuto uscire ad agosto poco dopo Ratchet & Clank Rift Apart, per poi essere rinviato.

L’ultimo posticipo l’ha invece spinto all’inizio dell’autunno, una data di uscita che verrà assolutamente rispettata mancando ormai solo una manciata di ore.

Vero anche che, parlando di un eventuale sequel, gli sviluppatori sono stati abbastanza categorici, sebbene abbiano comunque lasciato la porta aperta ad altri progetti cross-mediali.

Kena Bridge of Spirits vedrà la luce solo in versione digitale scaricabile da PlayStation Store, sebbene la notizia che vi stiamo per dare farà la gioia di tutti i collezionisti di edizioni fisiche.

Come riportato anche da Push Square, sembra infatti che la versione retail del gioco vedrà la luce, ma che purtroppo ci sarà da attendere qualche settimana in più rispetto all’edizione only digital.

L’avventura di Kena in versione fisica uscirà infatti solo durante il mese di novembre di quest’anno, realizzata in collaborazione con Maximum Games sotto forma di Deluxe Edition che includerà il gioco con la colonna sonora e oggetti fisici e digitali esclusivi.

Disponibile al costo di 49,99 dollari, i preordini hanno già preso il via nel negozio online di Maximum Games, sebbene questa versione sarà disponibile per l’acquisto anche presso i soliti rivenditori al momento del lancio.

In un comunicato stampa, il capo delle operazioni Josh Grier ha dichiarato:

La nostra community si è fatta sentire a gran voce sul desiderio di un’edizione fisica dal momento in cui abbiamo annunciato il gioco. È un onore creare un prodotto che la gente vuole aggiungere alla propria collezione, e siamo entusiasti di collaborare con Maximum Games per far sì che ciò accada così rapidamente dopo il lancio.

