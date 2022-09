Kojima ha visto Cyberpunk Edgerunners e ha deciso di dire la sua

Cyberpunk 2077 è stato da poco “maggiorato” grazie all’uscita di Cyberpunk Edgerunners, la serie Netflix ambientata nello stesso universo del gioco.

Il titolo di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, ha infatti ricevuto uno show animato davvero molto valido e dotata di uno stile estetico davvero interessante.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto raccontato che «lo sforzo congiunto di CD Projekt RED e Studio Trigger ha sicuramente dato i frutti sperati: Cyberpunk Edgerunners è eccezionale sia per quanto riguarda l’animazione che lo stile scelti, grazie anche a una storia che non sfigurerebbe nel videogioco originale.»

Ora, in attesa di Phantom Liberty – ossia il DLC con nuovi elementi di storia e di gameplay – anche Hideo Kojima ha deciso di dare una chance alla serie Netflix.

Attraverso i suoi account social, Kojima ha espresso il suo apprezzamento per la serie Netflix prodotta da CD Projekt e realizzata da Studio Trigger.

Il papà di Metal Gear Solid e Death Stranding ha infatti apprezzato davvero molto Edgerunners, tanto da non riuscire a trattenere l’entusiasmo.

«Ho appena guardato tutto in una volta Cyberpunk Edgerunners, ed è stato fantastico, grandioso. La recente situazione degli anime ha creato la percezione che molti studi giapponesi siano stati consumati dal mercato internazionale, ma non questa volta. È un miracolo in grado di mostrare Studio Trigger al mondo», ha spiegato Kojima-san.

I just watched "Cyberpunk Edgerunners" in one sitting! Awesome! Great! Under the recent domestic anime situation, there was a feeling that famous Japanese studios were consumed by the overseas market, but not this one! This is a miracle of squeezing the trigger to the world! pic.twitter.com/Q2fzRJDAVw

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 20, 2022