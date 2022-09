Hideo Kojima ha qualcosa da raccontarci, da ora, su Spotify

Hideo Kojima si è presentato di sfuggita alla Gamescom 2022, annunciando con gran sorpresa – e un pizzico di delusione – un podcast.

Il creatore di Death Stranding, che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole, è in ogni caso al lavoro su molti progetti ma di cui ancora non sappiamo praticamente nulla.

Tra questi, un progetto in esclusiva Xbox che sfrutterà il cloud in un modo mai visto prima, ma di cui al momento si ignorano i dettagli.

Dal palco della Opening Night Live il buon Kojima-san ha svelato l’arrivo di un nuovo podcast in esclusiva su Spotify, il cui primo episodio è disponibile da ora.

Il podcast chiama Brain Structure, e il tema sarà ‘il genio che si cela dietro le idee e il pensiero creativo di Kojima’, stando a quanto reso noto dalle note ufficiali.

A partire da ora su Spotify è disponibile per l’ascolto il primo episodio del podcast di Hideo Kojima, della durata di circa 25 minuti.

Potrete ascoltare il podcast su Spotify (rigorosamente in lingua inglese) cliccando a questo indirizzo oppure grazia al player che trovate poco più in basso.

Quindi, in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Hideo Kojima e del suo team di sviluppo, l’ascolto di questo interessante podcast può essere senza dubbio un ottimo modo per ingannare l’attesa (sperando in ogni caso che il papà di Metal Gear sveli presto i suoi prossimi progetti attualmente in cantiere).

Hideo Kojima viene descritto, dai detrattori storici del leggendario creatore di videogiochi, come un game designer pigro: dopo aver visto il suo ultimo tweet forse cambierete idea.

Ma non solo: sembra proprio che inserire filmati storici in live action in Metal Gear Solid sia stato sorprendentemente difficile per Kojima e il resto dello staff, ai tempi della produzione dello storico primo capitolo delle avventure di Solid Snake.