Lo scudo di Assassin’s Creed Valhalla esiste davvero (e lo vorrete subito)

Il successo di Assassin’s Creed Valhalla è sotto gli occhi di tutti, tanto che col passare dei mesi i fan non sembrano volersi staccare dall’avventura di Eivor.

Valhalla è infatti diventato uno dei capitoli più amati della saga degli Assassini, tanto da tenere testa a linee narrative ben più blasonate uscite nel corso degli anni.

Basti pensare alle avventure di Ezio (che a breve torneranno anche su Nintendo Switch), eguagliate dal viaggio norreno messo in piedi da Ubisoft.

Ora, mentre si attendono tutti i prossimi aggiornamenti del gioco – i quali sembrano aver già preso il via in questo 2022 davvero ricco – qualche fan ha deciso di ingannare l’attesa a modo suo.

Come riportato anche da Game Rant, l’utente di Reddit ForHonorProps ha dato via a un’eccellente replica dell’originale scudo celtico di Assassin’s Creed Valhalla.

L’oggetto in questione è stato inserito all’interno del set di armature del DLC L’Ira dei Druidi, tanto che il risultato finale nella realtà è davvero mozzafiato.

Realizzato in resina – versata in uno stampo a forma di scudo per dare vita al design che potete ammirare poco sotto – lo scudo mostra una croce celtica e le rune sulla parte anteriore, oltre a un manico e un cinturino in pelle visibile sul retro.

Poco sotto, alcune immagini dell’oggetto in questione:

Questa creazione è perfetta per chi ha intenzione di dilettarsi in un cosplay di Assassin’s Creed Valhalla degno di nota: purtroppo, però, l’autore non sembra intenzionato a mettere in vendita lo scudo, il quale resta quindi un pezzo unico da collezione.

Rimanendo in tema, avete visto che Assassin’s Creed Valhalla Forgotten Myths sarà l’ultimo spin-off a fumetti della saga edito da Dark Horse (e promette grandi cose)?

Ricordiamo infine che la prossima espansione di Valhalla sarà L’Alba di Ragnarok, la quale è attesa a partire dal 10 marzo 2022.