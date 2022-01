Assassin’s Creed Valhalla, arriva l’update più atteso di inizio 2022

La saga degli Assassini di Ubisoft sta vivendo un periodo decisamente positivo grazie al successo di Assassin’s Creed Valhalla, nonostante alcuni bug stiano rovinando l’esperienza ad alcuni giocatori.

Valhalla è ora pronto a ricevere il Title Update 1.4.1.2, un aggiornamento che i giocatori stanno aspettando da varie settimane.

Un problema sta infatti creando qualche grattacapo a un gran numero di giocatori che vogliono prendere parte alle celebrazioni del Festival di Yule.

Ora, attraverso i canali social ufficiali, è stato confermato che il Title Update 1.4.1.2 di Assassin’s Creed Valhalla risolverà (finalmente) il bug che sta impedendo agli utenti di partecipare alle celebrazioni del festival, iniziate lo scorso 16 dicembre 2021.

Purtroppo, la pausa natalizia ha rallentato l’uscita della patch correttiva, la quale sarà quindi rilasciata con un ritardo fin troppo cospicuo.

We will be deploying Title Update 1.4.1.2 tomorrow, January 6th to resolve issues blocking players from progressing in the Yule Festival. Thank you for your patience!

Note that the festival will end on January 27th. pic.twitter.com/q8bYJYKa0g

— Assassin's Creed (@assassinscreed) January 5, 2022