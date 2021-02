I giochi più attesi del 2021 dagli sviluppatori PS5

Su PlayStation Blog, Sony ha condiviso un elenco dei giochi più attesi dagli sviluppatori attivi su PS5, in cui compaiono sia esclusive che multipiattaforma.

Ad esprimersi sono stati alcuni dei team di sviluppo che hanno realizzato diversi dei titoli più giocati lo scorso anno su PS4 e PlayStation 5, e a primeggiare nella speciale classifica dei più attesi troviamo Horizon Forbidden West e Deathloop.

Questi giochi più attesi:

Deathloop (– Cyrille Imbert, Executive Producer, Dotemu – Streets of Rage 4 – Ned Waterhouse, Designer Sumo Digital – Sackboy: A Big Adventure – Anthony Pepper, Senior Designer, Mediatonic Game – Fall Guys: Ultimate Knockout – Louis Studdert, Producer, Toys for Bob – Crash Bandicoot 4 – Jason Chuang – Senior Product Marketing Manager, miHoYo – Genshin Impact – Kurt Margenau, Co-Game Director, Naughty Dog – The Last of Us Part II)

(– Cyrille Imbert, Executive Producer, Dotemu – Streets of Rage 4 – Ned Waterhouse, Designer Sumo Digital – Sackboy: A Big Adventure – Anthony Pepper, Senior Designer, Mediatonic Game – Fall Guys: Ultimate Knockout – Louis Studdert, Producer, Toys for Bob – Crash Bandicoot 4 – Jason Chuang – Senior Product Marketing Manager, miHoYo – Genshin Impact – Kurt Margenau, Co-Game Director, Naughty Dog – The Last of Us Part II) Elden Ring (– Ryan Payton, Director, Camouflaj – Marvel’s Iron Man VR)

(– Ryan Payton, Director, Camouflaj – Marvel’s Iron Man VR) Il prossimo God of War (– Kevin Zuhn, Creative Director, Young Horses – Bugsnax – Brian Horton, Creative Director, Insomniac Games – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios)

(– Kevin Zuhn, Creative Director, Young Horses – Bugsnax – Brian Horton, Creative Director, Insomniac Games – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios) Gran Turismo 7 (– Hideaki Itsuno, Director, Capcom – Devil May Cry 5: Special Edition)

(– Hideaki Itsuno, Director, Capcom – Devil May Cry 5: Special Edition) Horizon Forbidden West (– Shaun Escayg, Creative Director, Crystal Dynamics – Marvel’s Avengers – Fumihiko Yasuda, Producer, Team Ninja – Nioh 2 – Jason Connell, Creative Director & Art Director, Sucker Punch – Ghost of Tsushima – Benoit Richer, Co-Dev Game Director, Ubisoft – Assassin’s Creed Valhalla – Rafael Grassetti, Art Director, Santa Monica Studio – God of War – Naoki Hamaguchi, Director, Square Enix – Final Fantasy VII Remake)

(– Shaun Escayg, Creative Director, Crystal Dynamics – Marvel’s Avengers – Fumihiko Yasuda, Producer, Team Ninja – Nioh 2 – Jason Connell, Creative Director & Art Director, Sucker Punch – Ghost of Tsushima – Benoit Richer, Co-Dev Game Director, Ubisoft – Assassin’s Creed Valhalla – Rafael Grassetti, Art Director, Santa Monica Studio – God of War – Naoki Hamaguchi, Director, Square Enix – Final Fantasy VII Remake) Kena Bridge of Spirits (– Peter Fabiano, Producer, Capcom – Resident Evil 3)

(– Peter Fabiano, Producer, Capcom – Resident Evil 3) Little Devil Inside (– Gavin Moore, Creative Director, SIE Worldwide Studios – Demon’s Souls)

(– Gavin Moore, Creative Director, SIE Worldwide Studios – Demon’s Souls) Ratchet & Clank Rift Apart (– Henri Markus, Game Designer, Housemarque – Returnal – Angie Smets, Studio Director, Guerrilla)

(– Henri Markus, Game Designer, Housemarque – Returnal – Angie Smets, Studio Director, Guerrilla) Resident Evil Village (– Derek Yu – Spelunky 2 – Masayoshi Yokoyama, Designer & Writer, Ryu Ga Gotoku Studio – Yakuza: Like A Dragon)

Anthony Newman, co-game director di The Last of Us Part II, e Ramone Russell di MLB The Show 20 non sono riusciti a sceglierne uno solo, e hanno invece indicato rispettivamente Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank Rift Apart, e Deathloop e Ratchet & Clank Rift Apart.

Gran parte di questi titoli non ha ancora una data d’uscita ma quello più vicino, in una rosa comunque di giochi che vengono dati in rampa di lancio per il 2021, è il nuovo Ratchet & Clank come annunciato soltanto ieri.

Il nuovo God of War viene dato in uscita quest’anno, anche se non manca lo scetticismo intorno alla fattibilità della finestra annunciata finora; per il momento, Sony ha fatto sapere di non voler commentare il suo arrivo o meno anche su PS4.