L’Italia ha un nuovo alleato agli Europei (ed è un big dei videogiochi)

Attraverso un post, è stata annunciata una partnership con FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), la quale ha deciso che PlayStation è ufficialmente console partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per tutto il 2021.

Ma non solo: per celebrare la Nazionale di calcio da oggi prenderà il via su PlayStation 4, il torneo eSport di FIFA 21 chiamato Azzurri Fans Cup.

Le quattro Cup si terranno in base a un calendario specifico visionabile poco sotto.

Cup 1 – venerdì 18/06/2021;

– venerdì 18/06/2021; Cup 2 – domenica 20/06/2021;

– domenica 20/06/2021; Cup 3 – venerdì 16/07/2021;

– venerdì 16/07/2021; Cup 4 – giovedì 22/07/2021.

I primi due qualificati di ogni Cup potranno continuare il loro percorso avendo così modo di accedere alla finale che si terrà il 23 luglio 2021.

Questa sarà scandita tra scontri diretti tra gli otto finalisti, i quali saranno chiamati a portare a casa il miglior match e realizzare così le giocate più efficaci per mettere mano alla vittoria.

Per il vincitore, è in palio un’esperienza di coaching con uno degli e-player della eNazionale FIFA, l’opportunità di trascorrere una giornata al Centro Tecnico Federale di Coverciano e, infine, un abbonamento da 12 mesi al servizio PlayStation Plus.

Poco sotto, trovate anche un video promozionale rilasciato proprio in queste ore sul blog ufficiale PlayStation:

Parlando sempre di calcio, FIFA 22 è ormai prossimo a prendere il posto del capitolo precedente, tanto che EA avrebbe grandi piani per il nuovo episodio (inclusa una modalità di gioco mai vista prima).

Avete già letto anche che alcune ore fa è stato pubblicato il changelog dell’ultimo update per PS5, rivelando quattro cambiamenti che non erano emersi al lancio di stamattina?

Ma non solo: su SpazioGames abbiamo da poco anche recensito la nuova, grande esclusiva PlayStation 5, ossia Ratchet & Clank Rift Apart, di cui potete ovviamente leggere la nostra ricca recensione.