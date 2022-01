Link di Zelda Breath of the Wild sa davvero tirare con l’arco? Per un arciere “fa schifo”

Link è sicuramente uno dei protagonisti Nintendo più amati di sempre, non solo per via del suo innato coraggio ma anche per la propria abilità con la spada e nel tiro con l’arco, reso particolarmente evidente soprattutto su Zelda Breath of the Wild.

All’interno di Zelda Breath of the Wild i giocatori hanno infatti potuto ammirare la grande abilità del protagonista nell’utilizzare arco e frecce, strumenti indispensabili per poter completare l’avventura e superare numerose sfide.

Si tratta di elementi così importanti da aver anche ispirato una delle ultime missioni della community, completata con successo recuperando la «freccia impossibile».

Tuttavia, secondo quanto segnalato da chi è professionista di tiro con l’arco (via Nintendo Life), l’abilità di Link non sarebbe assolutamente da imitare nella vita reale.

In un video pubblicato su TikTok, l’arciere professionista ha sottolineato che la tecnica utilizzata da Link per lanciare le frecce «fa davvero schifo»: se adoperata nella vita reale, queste volerebbero infatti nella direzione opposta a quella che desidereremmo.

Di conseguenza, l’insegnante del Ridgeline Mounted Archers ha invitato i fan di Breath of the Wild a «non usarla», mostrando nella breve clip video anche la posizione delle dita che adopera Link così da non imitarla realmente.

Di seguito vi riproporremo la breve clip video pubblicata direttamente su TikTok che spiega e mostra come mai l’abilità del protagonista Nintendo non sarebbe efficace:

Insomma, nel capolavoro open world di Nintendo questo metodo ha dimostrato di funzionare in maniera più che efficace, ma forse i fan dovrebbero studiare e pensare a un altro modo per tirare arco e frecce, nel caso siano stati ispirati a imitarlo.

A proposito di elementi poco funzionali presenti nella saga, perfino Miyamoto ha ammesso che c’è un elemento che lui ritiene «stupido», e non è l’abilità di tiro con l’arco di Link.

Nonostante questo piccolo dettaglio, Zelda Breath of the Wild resta certamente uno dei videogiochi più belli realizzati da Nintendo negli ultimi: un fan ha voluto celebrarlo realizzando un arazzo quasi più bello dello stesso titolo.