Life is Strange True Colors, ecco la data di uscita per Nintendo Switch

Dopo un po’ di silenzio a seguito dell’uscita, Deck Nine ha diffuso alcune novità sull’edizione Nintendo Switch di Life is Strange True Colors.

Il titolo rappresenta il passaggio di consegne della serie Life is Strange da parte di Dontnod, ed è ambientato in una cittadina nelle montagne del Colorado.

Life is Strange True Colors è stato accompagnato anche dall’annuncio di una collezione rimasterizzata dei capitoli precedenti, che però ha subito un lieve ritardo nell’uscita.

Il titolo ha fatto discutere per via di alcune tematiche sociali e scelte dal punto di vista narrativo, talmente tanto che, come sempre, c’è stato l’odioso fenomeno del review bombing anche in questo caso.

Life is Strange True Colors è uscito ovviamente su tutte le piattaforme di attuale generazione e passata, ma la versione per Switch era stata annunciata “successivamente” senza un periodo preciso.

In un tweet da parte del profilo ufficiale scopriamo finalmente quando potremmo mettere le mani su questa versione, ovvero il mese di dicembre.

Il giorno preciso verrà svelato nelle prossime settimane dal team di sviluppo. Nel tweet viene anche mostrato il primo screenshot di questa versione, lo potete vedere qui sotto:

An update for #NintendoSwitch players! We're happy to announce that the digital edition of #LifeisStrange #TrueColors will release in early December. Keep your eyes peeled for the exact release date in the coming weeks – we'll announce it when we open the digital pre-orders. pic.twitter.com/fRd1mR00g7 — Life is Strange (@LifeIsStrange) October 20, 2021

Un’altra particolarità è che nel tweet si menziona solamente la versione digitale per Nintendo Switch. Che fine ha fatto quella fisica?

È probabile che, come successo per alcune altre uscite come Sonic Colors Ultimate, la versione fisica del titolo per Switch verrà pubblicata successivamente.

In ogni caso, se stavate aspettando di vivere l’avventura di Alex Chen sulla vostra bella console ibrida, adesso c’è almeno un periodo da aspettare con ansia.

Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione della versione originale, rigorosamente senza spoiler.

Un racconto che, successivamente, si è arricchito di un DLC che fa da prequel e vede come protagonista un altro personaggio.

A proposito di versioni digitali di giochi per Switch, di recente si è verificato un episodio molto particolare con un gioco che non è apparso nel catalogo al day one.