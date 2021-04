The Last of Us, la scoperta di un fan: “quella ce l’ho anch’io!”

Uno dei tanti oggetti sparsi nel mondo di gioco del primo The Last of Us sembrerebbe essere stato ispirato da uno realmente esistente, secondo quanto scoperto da un fan del titolo.

Dopo la rivelazione di Jason Schreier sul possibile remake che sarebbe in lavorazione presso Naughty Dog, molti giocatori hanno deciso di riprendere in mano il primo storico gioco alla ricerca di tutti i possibili segreti che potrebbero essere sfuggiti.

Uno di loro sembrava fosse riuscito a scoprire una stanza segreta, per poi scoprire che, sebbene si trattasse comunque di un avvenimento particolare, la realtà finale era ben diversa.

L’utente di Reddit Fresh_Dachs recentemente stava esplorando il mondo di gioco come faceva di solito, fino a quando non si è imbattuto in un oggetto particolare che gli sembrava stranamente familiare.

Una stampante di The Last of Us esiste anche nella realtà.

Una delle stampanti presenti nell’overworld sembrerebbe infatti essere una copia identica di un modello presente all’interno della sua casa, che probabilmente era posseduta anche da uno degli sviluppatori di Naughty Dog che, plausibilmente, l’avrebbe dunque usata come riferimento per il gioco.

La somiglianza, come evidenziato da questa immagine comparativa realizzata dall’utente e pubblicata sul forum Reddit dedicato a The Last of Us, è innegabile e lascia spazio a poche interpretazioni:

La stampante in questione è stata identificata come una Brother MFC-7360N ed è una stampante laser monocromatica uscita nel 2011.

Considerando che il lancio ufficiale del primo The Last of Us è avvenuto nel 2013 inoltrato, non dovrebbe dunque sorprendere che questa stampante probabilmente si trovava nell’ufficio degli sviluppatori e che sia stata utilizzata per infilare un interessante riferimento alla vita reale.

Il prodotto in questione è ormai fuori commercio da diverso tempo: chissà se dopo questa scoperta gli appassionati della serie non cerchino di farla propria per puro spirito di collezionismo.

Alcuni fan l’hanno infatti già rinominata, scherzosamente, la stampante ufficiale di «The Last of Us».

A proposito di adattamenti, il titolo diventerà presto una serie televisiva realizzata da HBO: dopo aver individuato gli attori che interpreteranno i protagonisti Joel ed Ellie, è stato da poco annunciato chi interpreterà Tommy.

Il giornalista Jason Schreier è inoltre rimasto spiazzato dal clamore suscitato dalla sua rivelazione riguardo il remake del gioco, rivelando in seguito perché, secondo lui, a differenza di quanto stanno pensando in molti un remake del primo capitolo ha assolutamente senso.