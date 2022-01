L’iconico puzzle dei dungeon di Skyrim è stato ricreato nella realtà

Con il suo decimo anniversario, Skyrim ha nuovamente guadagnato le attenzioni di un gran numero di giocatori, attratti nuovamente dall’open world di Bethesda.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls è infatti uno dei giochi fantasy più amati dai giocatori, grazie anche e soprattutto alle continue scoperte e curiosità da parte dell’utenza.

E, mentre i fan hanno deciso di trasformare Skyrim in un vero e proprio FPS, qualcun altro ha pensato di ricreare un puzzle presente nel gioco nella vita reale.

Le porte puzzle sono un pezzo importante delle rovine nordiche di Skyrim: Bleak Falls Barrow, che funge da dungeon tutorial per il gioco, è incentrato su una Puzzle Door e sulla sua chiave, la Golden Claw.

Altre di queste chiavi sono sparse lungo tutta Skyrim, e ogni chiave è abbinata a una Puzzle Door specifica: ora, qualcuno ha deciso di realizzarne una nel mondo reale.

In un post sul subreddit di Skyrim, “energizerturtle2” ha condiviso alcune foto di una serratura combinata del tutto simile alla cosiddetta Nordic Puzzle Door.

Realizzata durante la quarantena nel 2020, l’utente ha scherzato sul fatto che ha ancora “alcuni bug”, ma a quanto pare l’oggetto sarà accoppiato con un baule, dandogli un uso pratico.

Sempre “energizerturtle2” ha anche ammesso che il suo gruppo di lavoro ha anche provato a realizzare una vera e propria chiave ad artiglio, ma che alla fine il tutto non avrebbe funzionato a dovere.

La Nordic Puzzle Door ha richiesto numerose ore di lavoro ogni giorno per alcuni mesi, il che significa che è stato un investimento di tempo abbastanza sostanzioso.

