L’evoluzione di Joel in The Last of Us in un’immagine (serie compresa)

The Last of Us diventerà nel corso del prossimo anno una serie TV, tanto che i fan sono in trepidante attesa anche del remake del primo capitolo, in uscita a settembre.

Il gioco originale (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) si trasformerà infatti sia in un rifacimento atteso su PS5 e PC che in una serie live action con attori in carne e ossa.

Ora, mentre c’è già chi si è dato appuntamento per immaginare un’eventuale trama di The Last of Us Part III, qualcuno ha deciso di ripercorrere l’evoluzione del personaggio di Joel.

No, non si tratta di un’immagine realizzata da una IA, bensì di uno screen atto a mostrare quanto sia cambiato con gli anni il co-protagonista di TLOU.

Il profilo Twitter dei fan dedicato alla serie TV in uscita nel corso del prossimo anno ha infatti pubblicato un’immagine piuttosto esplicativa.

Questa mostra infatti “l’evoluzione di Joel“, dal primo The Last of Us, passando per il remake, fino alla versione live action di Pedro Pascal.

Poco sotto, il tweet che mostra come è cambiato il personaggio nel corso degli anni (escludendo però la Part II).

Joel’s evolution pic.twitter.com/yMcoFeXqcv — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) August 17, 2022

In particolare, la versione di Pascal sembra essere stata presa di mira dai fan, molti dei quali assolutamente soddisfatti dalla scelta di aver scelto l’attore di The Mandalorian per vestire i panni del compagno di avventure di Ellie.

Poco sotto, infatti, un suggestivo poster dedicato proprio alla serie HBO in uscita nei prossimi mesi, il quale mostra un primo piano di Pascal come Joel.

Se volete sapere tutto – ma proprio tutto – sulla serie TV di The Last of Us attualmente in produzione, recuperate prima di subito anche il nostro ricchissimo recap, che trovate ovviamente come sempre sulle pagine di SpazioGames.

Ma non solo: avete letto anche che la serie potrebbe includere anche la ‘bambina misteriosa’ vista nel gioco, un personaggio di cui ancora oggi sappiamo pochissimo?