The Last of Us, la serie TV potrebbe includere la “bambina misteriosa”

The Last of Us, il titolo di Naughty Dog disponibile in esclusiva assoluta su console PlayStation, diventerà ben presto anche una serie TV: ora, è stata confermata un’aggiunta al cast di attori per un ruolo non meglio identificato.

L'originale TLOU è infatti un videogioco straordinario, pronto a diventare uno show live action altrettanto promettente.

Contando che l’uscita della serie TV è ancora piuttosto lontana, arrivano ora buone nuove circa il nutrito gruppo di attori che si unirà alla produzione.

Dopo la conferma dell’arrivo di due personaggi già noti ai giocatori, è ora il turno di una nuova aggiunta che potrebbe nascondere un “mistero”, se così possiamo dire.

La pagina Twitter ‘The Last of Us HBO – Status’ ha infatti confermato che la produzione ha reclutato la giovane Natalie Speers.

La ragazza è stata aggiunta infatti alla pagina del cast dello show presente su IMDb, nel ruolo di “Quarantine Zone Kid“.

In molti si sono domandati se possa trattarsi di un personaggio già visto nel videogioco omonimo, oppure di una new entry del tutto inedita.

Tra i commenti, tuttavia, un utente si domanda se la Speers non possa vestire i panni della misteriosa bambina vista in TLOU (sita proprio in una zona di quarantena) la quale tiene in braccio il peluche di una giraffa.

Vediamo infatti la ragazzina seduta per terra, la quale non sembra voler distogliere lo sguardo da Joel: una certa somiglianza con sua figlia Sarah (morta nel drammatico prologo del gioco) rendono l’incontro abbastanza inquietante.

Al momento, tuttavia, non è chiaro se la Speers vestirà i panni proprio della bambina con la giraffa oppure no.

