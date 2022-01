LEGO Zelda Breath of the Wild è un sogno che potrebbe diventare realtà

The Legend of Zelda Breath of the Wild è uno dei titoli più apprezzati tra quelli disponibili su Switch e Wii U, guadagnando in breve tempo l’effigie di capolavoro assoluto.

Breath of the Wild è infatti un gioco in grado di catapultare il giocatore in un open world unico e davvero sorprendente, tanto che a molti anni dall’uscita è ancora dotato di grande fascino.

Un fascino che, nelle ultime settimane, ha dato vita a una versione multiplayer del gioco, davvero sensazionale sia come idea che come risultato finale.

Ora, mentre alcuni fan si sono dilettati a trasformare BOTW in un titolo next-gen in 8K con tanto di ray tracing al seguito, qualcuno ha ora pensato di rendere il mondo di Link a mattoncini.

Su LEGO Ideas è infatti apparso un progetto davvero sorprendente, ossia una versione LEGO del castello di Hyrule visto in Zelda Breath of the Wild.

Tale BrickGallery ha infatti proposto il cosiddetto “Hyrule Castle 30th Anniversary”, in tutto e per tutto simile a quello visto nel gioco.

Il castello ha al suo interno anche la malvagia Calamità Ganon, oltre ovviamente a Link, la principessa Zelda i Guardiani, i Korogu e persino i Bokoblin: poco sotto, trovate altre immagini di questo piccolo capolavoro.

Insomma, un oggetto che – qualora venisse davvero messo in commercio – sarebbe davvero imperdibile per ogni fan che si rispetti. L’azienda danese ha infatti collaborato diverse volte con Nintendo, ragion per cui sognare non costa nulla.

Nel mentre, avete visto anche la bellissima versione LEGO di Sonic the Hedgehog, questa volta ufficiale e acquistabile da chiunque?

Ma non solo: LEGO Ideas potrebbe sfornare anche le versioni a mattoncini di PS5 e Xbox Series X, davvero da non perdere.