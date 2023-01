LEGO The Last of Us è davvero adorabile, grazie ai fan

The Last of Us è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, sebbene un fan ha da poco deciso di omaggiarlo con una creazione a tema LEGO realmente sorprendente.

Il primo episodio (che trovate nel remake PS5 su Amazon) è infatti ormai considerato un pezzo di storia del videogioco, tanto che a breve diventerà anche una serie TV.

Le aspettative verso lo show targato HBO – di cui Mazin e Druckmann hanno di recente parlato – sono chiaramente alle stelle, sia tra i fan del gioco che tra i semplici curiosi.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un appassionato di TLOU ha deciso di ricreare Joel ed Ellie a mattoncini, tanto che la coppia di protagonisti sembra essere davvero adorabile.

Non è di certo la prima volta che i fan ricreano “parti” di TLOU usando i mattoncini LEGO: tempo fa, un giocatore ha ricreato il trailer di The Last of Us Part II utilizzando i mattoncini in questione.

In un recente post, l’utente di Reddit ‘BrickPanda82’ si è superato e ha mostrato il proprio tributo a The Last Of Us in chiave LEGO.

Le versioni LEGO di Ellie e Joel camminano su di uno sfondo che sembra uscito direttamente dal gioco. Nell’immagine, Ellie sembra stranamente felice e ottimista, mentre Joel appare come sempre cauto e piuttosto preoccupato.

Restando in tema, LEGO God of War Ragnarok è da poco giocabile in forma assolutamente gratuita, portando Kratos e Atreus a prendere nuovamente vita sul vostro PC, anche se in una veste un tantino diversa.

Ma non solo: forse ricorderete anche LEGO Fallout, sviluppato dallo YouTuber e game-maker ThrillDaWill come parte di un progetto per prendere la serie di RPG di Bethesda e combinarla con i classici platform di Traveller’s Tales.

Infine, tornando a parlare della serie HBO dedicata al classico Naughty Dog, Neil Druckmann ha confermato di recente che lo show modificherà alcuni aspetti del Cordyceps e dell’infezione, come la presenza delle spore.