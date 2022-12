LEGO God of War Ragnarok è bellissimo, ed è gratis (grazie ai fan)

God of War Ragnarok, l’ultima ed epica avventura di Kratos e Atreus, è un titolo estremamente valido, sebbene qualcuno ha ora pensato di trasformarlo in un vero e proprio gioco LEGO.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) è disponibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso, ma a quanto pare i fan stanno continuando a sbizzarrirsi.

Già nei giorni scorsi qualcuno ha messo in piedi una versione del gioco in stile PS1 davvero memorabile, sebbene ora è il momento di andare oltre.

Come riportato da PC Games N, un fan ha dato via a LEGO God of War Ragnarok, con Kratos e Atreus a mattoncini che arrivano in un nuovo gioco gratuito.

LEGO God of War Ragnarok è infatti giocabile in forma assolutamente gratuita, portando Kratos e Atreus a prendere nuovamente vita sul vostro personal computer, anche se in una veste un tantino diversa.

Forse ricorderete LEGO Fallout, sviluppato dallo YouTuber e game-maker ThrillDaWill come parte di un progetto per prendere la serie di RPG di Bethesda e combinarla con i classici platform di Traveller’s Tales.

Ora ThrillDaWill ritorna con una versione LEGO di Ragnarok, sorprendentemente dettagliata e ricca di cose da fare e da vedere. Poco sotto, un video che mostra il gioco in azione.

Ambientazioni innevate, effetti di sangue (a blocchi), un amichevole Atreus a mattoncini che ci segue (e ci intralcia): tutto questo è Ragnarok, ma in chiave LEGO.

ThrillDaWill ha persino progettato l’ascia di Kratos in modo che possa essere lanciata e tornare indietro come nel vero God of War.

Insomma, se volete provare l’ebrezza di un LEGO God of War non ufficiale o, semplicemente, avete bisogno di un sostituto gratuito per sopperire la mancanza di Ragnarok su PC, questa è la vostra occasione.

La nostra recensione dell’ultimo GOW, che trovate a questo indirizzo, vi ha spiegato che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».