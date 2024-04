LEGO Star Wars Day: esplora le ultime novità, set e promozioni esclusive!

Il 4 maggio si avvicina, segnando non solo il Star Wars Day, ma quest'anno celebra anche un traguardo speciale per gli appassionati LEGO: il 25° anniversario dei set LEGO dedicati alla saga di Star Wars. In occasione di questa ricorrenza, lo store LEGO ha preparato una serie di promozioni e lanci esclusivi che entusiasmeranno i collezionisti e gli appassionati.

Quali sono le offerte LEGO per lo Star Wars Day?

Dal 1° al 5 maggio, gli appassionati di LEGO avranno l'opportunità di accedere a promozioni esclusive che celeberranno il 25° anniversario di LEGO Star Wars. Ecco i dettagli delle principali offerte disponibili:

1. Set esclusivo LEGO Star Wars UCS TIE Interceptor 75382: In occasione del quarto di secolo di LEGO Star Wars, verrà lanciato il nuovo TIE Interceptor, un modello che si ispira fedelmente al primo iconico set UCS e alle astronavi originali dei film. Il set, che include una minifigure di un pilota TIE e un droide topo LEGO, sarà disponibile esclusivamente per i membri del programma LEGO Insiders a partire dal 1° maggio e per il grande pubblico dal 5 maggio.

2. Doppi punti VIP: Sebbene non sia ancora stata confermata, è consuetudine che durante i giorni dedicati a LEGO Star Wars vengano offerti doppi punti VIP. Continueremo a monitorare gli aggiornamenti per fornire conferme non appena disponibili.

3. Omaggi esclusivi LEGO Shop:

Trasportatore truppe Federazione dei Mercanti : Con ogni acquisto di prodotti LEGO Star Wars superiori a 160 €, sarà possibile ricevere questo modello esclusivo dal 1° al 5 maggio.

: Con ogni acquisto di prodotti LEGO Star Wars superiori a 160 €, sarà possibile ricevere questo modello esclusivo dal 1° al 5 maggio. Articolo da collezione Battaglia di Yavin : Questo speciale omaggio è riservato ai membri LEGO Insiders per acquisti a partire da 90 €.

: Questo speciale omaggio è riservato ai membri LEGO Insiders per acquisti a partire da 90 €. Stampa artistica Star Wars: I fan potranno ottenere una stampa artistica in edizione limitata dell'artista Joe Hogan, riscattando 1.800 punti VIP.

Cos'è il programma LEGO Insiders?

LEGO Insiders rappresenta il nuovo capitolo nel programma di fidelizzazione di LEGO, specificamente pensato per i veri appassionati dei celebri mattoncini. Evoluzione del precedente programma LEGO VIP, LEGO Insiders integra tutti gli account degli appassionati maggiorenni in un'unica piattaforma. Questo spazio esclusivo è ideato per consentire agli appassionati di condividere la loro passione e godere di premi unici.

Iscrizione e gestione dell'account

Per i membri precedenti: Se fate già parte del programma VIP, il vostro passaggio a Insiders è automatico. Manterrete tutti i vantaggi a cui siete abituati e i vostri punti VIP accumulati saranno validi nel nuovo programma. Non è richiesto alcun intervento da parte vostra.

Per i nuovi membri: Unirsi a LEGO Insiders è estremamente facile e completamente gratuito. Segui alcuni semplici passi per registrarti e inizia immediatamente a accumulare punti.

Come guadagnare punti LEGO Insiders

Il principale metodo per accumulare punti è tramite acquisti su LEGO.com. Ogni spesa si traduce in punti che possono essere trasformati in ricompense esclusive. Altre opportunità di guadagno includono la registrazione dei vostri set LEGO e la partecipazione a eventi e promozioni speciali.

Offerte e benefici esclusivi

Il programma LEGO Insiders offre benefici eccezionali, tra cui la possibilità di raddoppiare i punti durante promozioni specifiche, accesso a omaggi esclusivi e sconti speciali per i membri. In occasione di eventi come il Black Friday e il Cyber Monday, sono disponibili offerte e promozioni dedicate.

Community: un luogo per condividere la vostra passione per i LEGO

LEGO Insiders vi offre la possibilità di connettervi con altri appassionati a livello globale. Partecipate a discussioni, scambiate esperienze e restate sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo LEGO.

L'imminente Star Wars Day e l'anniversario dei 25 anni dei set LEGO Star Wars rappresentano un'occasione unica per celebrare due icone culturali che hanno influenzato generazioni. Invitiamo tutti i fan a visitare la pagina dello store LEGO per scoprire tutte le promozioni disponibili e prepararsi a celebrare in grande stile. Non perdete questa opportunità unica di arricchire la vostra collezione e di partecipare a un evento memorabile.

