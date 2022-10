Fallout LEGO è finalmente realtà, grazie ai fan, ed è gratis

Fallout è una di quelle serie che non hanno certo bisogno di presentazioni, sebbene i fan talvolta riescono a omaggiare il franchise nei modi più disparati.

Questo, considerando anche che in concomitanza con la celebrazione dei 25 anni del franchise le novità non sono mancate di certo, come la prima foto ufficiale della serie TV in arrivo.

Ora, come riportato anche da PC Games N, qualcuno ha dato vita a una versione giocabile e gratuita di LEGO Fallout, per un risultato realmente sorprendente.

Fallout in versione LEGO è stato a lungo il sogno dei fan del gioco di ruolo di Bethesda, un videogioco vero e proprio che rispecchiasse lo stile di LEGO Star Wars, LEGO Indiana Jones e di tutti i successi di Traveller’s Tales.

Ebbene, ora LEGO Fallout è arrivato sul serio e potete giocarci ora, gratis. Creato dallo sviluppatore ThrillDaWill, il gioco vi permette di esplorare le lande nucleari di Bethesda reimmaginate nei celebri mattoncini.

È possibile accedere al Pip Boy, usare il VATS e raccogliere equipaggiamenti. C’è anche un lanciatore di testate atomiche Fatman, che fa esplodere i nemici – nel tradizionale stile di Fallout – per un risultato finale davvero esilarante.

Dal lancio, ThrillDaWill ha già rilasciato alcuni aggiornamenti per LEGO Fallout al fine di risolvere problemi con l’inventario, il respawn e alcune missioni mancanti. È possibile scaricare il gioco, in forma totalmente gratuita, da questo indirizzo.

