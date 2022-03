LEGO Star Wars The Skywalker Saga ospiterà anche The Mandalorian

LEGO Star Wars The Skywalker Saga è l’ultimo titolo della saga videoludica dei mattoncini danesi, e promette ovviamente di racchiudere tutte le opere cinematografiche.

I videogiochi LEGO sono stati da sempre una bella serie di titoli per gli amanti delle costruzioni più famose del mondo, ispirata a franchise altrettanto celebri.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga ha avuto una gestazione molto lunga, tant’è che ad un certo punto cominciavamo a pensare che non ne avremmo avuto più notizie.

Ma finalmente abbiamo una data di uscita e, contro ogni aspettativa, è anche molto più vicina del previsto.

Prodotti del genere non possono lasciarsi sfuggire l’occasione di raccogliere tutto quello che è lo scibile di Star Wars.

Un modo per dare ai fan del franchise un videogioco, pur sempre in versione LEGO, che rappresenta il videogioco più completo della saga di George Lucas.

Tra questi c’è anche The Mandalorian, la serie di Disney+ che ha fatto furore tra gli appassionati e che verrà ospitata nel prossimo LEGO Star Wars.

Tutto sotto forma di contenuto aggiuntivo, che andrà ad ampliare i contenuti del gioco con il più classico dei season pass.

Nonostante The Skywalker Saga avrà all’incirca oltre 500 personaggi giocabili da tutti e nove i film della saga, sarà possibile averne di ulteriori con un pacchetto aggiuntivo.

Durante la prima stagione di contenuti si potranno sbloccare i personaggi di The Mandalorian ma anche di Solo: A Star Wars Story e, insieme ad altri costumi alternativi per personaggi già noti, anche Rogue One sarà ospitato all’interno del gioco.

Siamo davvero di fronte ad un titolo che promette di raccontare, e raccogliere, tutti i nove film della saga di Guerre Stellari in unico pacchetto, con una fedeltà in salsa LEGO davvero piacevole.

