LEGO 2K Drive è ufficiale, la sfida a Mario Kart e Forza Horizon è lanciata

Difficile immaginare degli altri rivali per quanto riguarda il genere dei racing game, dopo Forza Horizon e Mario Kart sui due filoni principali, ma LEGO 2K Drive è pronto a mescolare le carte in tavola.

Il racing game dei mattoncini danesi (le cui automobili trovate su Amazon) era stato vociferato da un po’ ma adesso è arrivata la conferma ufficiale.

Quindi ora il prossimo Forza Motorosport, che invece è ancora un mistero, dovrà fare attenzione a sfrecciare in pista perché non è più da solo.

Così come Mario Kart 8 Deluxe che, nonostante i numerosi e recenti aggiornamenti, ora non è più l’unico gioco di corse perfetto da giocare in compagnia.

Come riporta My Nintendo News, 2K ha dato un appuntamento per scoprire LEGO 2K Drive, gioco di corse con le automobili fatte a mattoncini.

Il logo ufficiale del gioco e gli screenshot erano già emersi in rete qualche tempo fa, ma ora è ufficiale e sappiamo quando ci sarà il reveal.

We are not supposed to say anything but tune in for March 23rd pic.twitter.com/i0NUiF3bqG — LEGO (@LEGO_Group) March 20, 2023

Il 23 marzo, quando vedremo finalmente il primo trailer completo dopo il brevissimo teaser che potete vedere qui sopra.

LEGO 2K Drive utilizzerà delle automobili normali, ma lo stile di gioco sembra essere molto più simile a Mario Kart che a Forza Horizon, per quanto abbiamo potuto vedere finora.

Nel titolo sembrano esserci più tipi di veicoli per la strada, fuoristrada e anche l’acqua, che cambiano automaticamente quando guidi su terreni diversi. Ci aspettiamo anche molti potenziamenti divertenti e la possibilità di creare i propri veicoli LEGO personalizzati con cui correre.

Attendiamo il 23 marzo, quindi, insieme ad altre informazioni sul prossimo rivale di FIFA in versione LEGO a questo punto, che era già stato protagonista di alcuni leak.

E sarebbe bello poterli giocare su questo splendido Game Boy fatto di LEGO, se non fosse che la leggendaria console portatile non potrà reggere la potenza di questi videogiochi.