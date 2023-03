Il Game Boy fatto di LEGO esiste e noi lo vogliamo adesso

Non lo ha prodotto Nintendo, ma un appassionato videogiocatore che ha deciso che un Game Boy Advance SP diventa ancora migliore se fatto di LEGO.

E non ha tutti i torti, considerando che il fascino immortale dei mattoncini danesi (che potete scoprire su Amazon).

Un fascino che si unisce a quello delle console portatili di casa Nintendo, visto che gli ultimi Game Boy sono arrivato all’interno dell’abbonamento Switch Online.

Una libreria in cui potrebbe arrivare a breve anche un nuovo Metroid, stando alle ultime informazioni scoperte dagli utenti sul Web.

Il lavoro di pregio è stato riportato da Kotaku, che ci mostra la creazione di uno youtuber appassionato di LEGO e console Nintendo.

Miguel, questo è il nome del fan, è responsabile di Retro Stash Repairs, canale YouTube dedicato alla riparazione di console ed oggetti elettronici vintage.

Dopo aver realizzato molti video dedicato alla riparazione di Game Boy Advance, SP e Micro, insieme a Tamagochi e Nintendo DS, ha deciso di dare una ulteriore spinta al suo lavoro.

Con i LEGO, ovviamente:

Il video che vedete qui sopra mostra tutto il procedimento di creazione dell’opera d’arte, un Game Boy Advance SP fatto completamente di LEGO.

Invece di mettere insieme i mattoncini normalmente, Miguel ha incollato insieme i singoli pezzi per rendere tutta la costruzione meno ingombrante, così da poter utilizzare tutti i pulsanti con facilità. Il tutto integrandono in una scheda madre originale, dimostrando una grande competenza da parte dello youtuber.

Ancora più notevole è il fatto che la console funziona perfettamente, e il jingle di avvio in questa confezione fatta di LEGO è ancora più magico.

D’altronde tutto è meglio con i LEGO, anche The Last of Us che è stato riprodotto in una versione a mattoncini. Per non parlare di Resident Evil 4, la cui intro è stata ricreata sempre a mattoncini e risulta ancora più epica.