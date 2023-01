Forza Motorsport, la data di uscita rimane un mistero: è stata rinviata?

Forza Motorsport è tornato a farsi bello durante l’ultimo evento di Xbox dedicati ai videogiochi in arrivo, ma non ha ancora una data di uscita.

Uno dei franchise di punta di Xbox, che potete trovare su Amazon, e che sicuramente potrebbe dare una sferzata alla situazione con il suo arrivo.

I guadagni di Xbox sono infatti in forte calo e, sebbene gli utenti di Game Pass siano tantissimi, questo è il simbolo del fatto che mancano giochi di grande spessore.

Alcuni dei progetti in arrivo sono stati svelati nel corso dell’ultimo Developer Direct, tra cui il già citato Forza Motorsport che sembra davvero bellissimo.

Ma a fronte di tutta questa bellezza c’è un silenzio totale per quanto riguarda l’uscita che, come riporta VGC, potrebbe essere addirittura più lontana del previsto.

Lo scorso giugno, in occasione dell’E3 2022, Microsoft aveva lasciato intendere che Forza Motorsport sarebbe uscito nella primavera del 2023, per poi aggiungere su canali alternativi che l’uscita era probabile per la prima metà dell’anno.

Dopo l’ultimo trailer del gioco che è stato mostrato, che trovate qui sotto, non c’è più nessun aggiornamento sulla data di uscita se non un generico 2023.

A seguito della presentazione, l’insider Jeff Grubb ha dichiarato di essere venuto a sapere che il titolo sembra sia stato rinviato rispetto alla finestra di uscita iniziale.

Secondo Grubb, molto dichiarano che Forza Motorsport uscirà verso la fine dell’anno e non nella prima metà, come accennato inizialmente.

Per non ci rimane che ammirare il titolo in azione, sperando di poterlo giocare presto perché punta ad essere il simulatore più realistico di sempre.

Per altro non è la prima volta che si parla di un rinvio per il racing game e, dopo le dichiarazioni di Turn 10 di qualche tempo fa, gli indizi cominciano ad essere un po’.