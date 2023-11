Mario Kart 8 Deluxe non ha ancora finito: nuovo aggiornamento disponibile

La versione 3.0.0, che aveva introdotto gli ultimi Percorsi Aggiuntivi del relativo pass di espansione, sembrava essere l'aggiornamento finale per Mario Kart 8 Deluxe, portando il titolo a essere probabilmente l'edizione più completa di sempre per un gioco della serie racing arcade.

Eppure, Nintendo non ha ancora deciso di supportare l'ottavo capitolo di Mario Kart (che trovate su Amazon), tenendo invece costantemente d'occhio i feedback degli utenti e preparandosi a sistemare tutti gli errori imprevisti.

Come segnalato da GoNintendo, nelle scorse ore è stato infatti rilasciato a sorpresa l'aggiornamento 3.0.1: come è possibile intuire già dalla numerazione scelta per questa versione, non sono stati introdotti nuovi contenuti, ma solo bugfix particolarmente importanti.

Tra le novità del changelog, che potete consultare integralmente in lingua inglese al seguente indirizzo, segnaliamo ad esempio un errore che impediva di raccogliere oggetti "potenti" dai rispettivi power-up in determinate circostanze.

La versione 3.0.0 aveva infatti messo la parola fine a un particolare abuso adottato spesso ad alti livelli: fermarsi sopra le relative scatole e restare indietro fino a quando non capitavano oggetti particolarmente efficaci, rovinando il senso del gioco e lo spirito competitivo in multiplayer.

Eppure, in alcune circostanze differenti era diventato comunque impossibile ottenere tali oggetti, motivo per cui questa patch si è rivelata fondamentale.

Vengono inoltre segnalati diversi piccoli bug risolti nei circuiti, tra comportamenti imprevisti di Lakitu durante il vostro recupero fuori pista a scenari con collisioni poco accurate, con conseguenti cadute dentro al terreno o alianti malfunzionanti.

Un bug particolarmente divertente che viene segnalato come risolto è invece legato ai Mii: pare infatti che durante i reel highlight finali le loro teste potessero diventare giganti o estremamente piccole. E adesso ammettiamo che quasi ci dispiace non averlo scoperto prima, perché sembra davvero assurdo da vedere.

Battute a parte, si tratta di un aggiornamento particolarmente significativo per continuare a godere della miglior esperienza possibile in Mario Kart 8 Deluxe: il nostro consiglio, come sempre, è quello di aggiornare la vostra copia il prima possibile.

I DLC di Mario Kart 8 Deluxe permetteranno anche di dare nuova vita a diversi contenuti provenienti dallo spin-off mobile Mario Kart Tour, dopo che ne è stata annunciata la fine di nuovi contenuti: un destino forse inevitabile, considerando la scarsa popolarità delle microtransazioni che ha portato Nintendo a dover perfino affrontare cause legali.