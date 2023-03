Mario Kart 8 Deluxe, l’ultima patch conferma il ritorno di 5 personaggi: ecco cosa cambia

L’aggiornamento 2.3.0 di Mario Kart 8 Deluxe è già disponibile da ora per il download, portando con sé non solo le nuove piste giocabili ma anche e soprattutto un nuovo personaggio selezionabile, il primo introdotto dal lancio del titolo.

Nonostante Nintendo avesse infatti inizialmente smentito l’idea di reintrodurre personaggi storici della serie, la Wave 4 del Pass Percorsi Aggiuntivi ha svelato anche l’arrivo di Strutzi, che sarà solo il primo di tanti personaggi in arrivo nel gioco di corsa arcade (lo trovate su Amazon).

La casa di Kyoto aveva infatti confermato che sarebbero arrivati anche altri protagonisti selezionabili nelle prossime espansioni, senza però svelarne ufficialmente il numero ufficiale, rivelato soltanto dal gioco stesso dopo aver installato l’ultima patch.

I giocatori che hanno infatti già avuto la possibilità di provare la nuova patch di Mario Kart 8 Deluxe hanno segnalato la presenza di 5 punti interrogativi sotto Strutzi: di conseguenza, nelle prossime espansioni vedremo il ritorno di altri 5 personaggi da capitoli precedenti della serie.

Il changelog ufficiale dell’ultimo aggiornamento, visibile attualmente solo in lingua inglese al seguente indirizzo, ci svela anche che i nuovi personaggi e percorsi non sono le uniche novità della patch, ma sono stati risolti anche numerosi bug e implementati aggiustamenti legati al comportamento degli oggetti.

Tra i più rilevanti segnaliamo la possibilità di utilizzare un nuovo oggetto subito dopo un Boo, guardare dietro di noi anche dopo essere stati colpiti da oggetti come gusci e Pallottoli Bill e il miglioramento delle performance di alcuni personaggi e personalizzazioni dei veicoli.

looks like 5 more characters are planned for Mario Kart 8 Deluxe https://t.co/Wu0AoUhQ1m — Wario64 (@Wario64) March 9, 2023

Resta invece ancora il mistero su quali potrebbero essere i personaggi in arrivo su Mario Kart 8 Deluxe, ma Nintendo ha già svelato che non saranno delle novità vere e proprie, trattandosi di protagonisti già apparsi in precedenti capitoli della serie.

Non sappiamo naturalmente se in questo conteggio sarà incluso anche l’episodio mobile Mario Kart Tour, che in tal caso aprirebbe le porte a numerose possibilità, ma considerata la quantità di personaggi in arrivo le nuove patch si preannunciano essere particolarmente interessanti.

Così come si è rivelato “interessante”, per motivi diversi, un divertentissimo sketch organizzato da SNL con Pedro Pascal che immagina Mario Kart in un universo post-apocalittico come The Last of Us.

Restando in tema di novità per le console ibride, vi ricordiamo che proprio da poche ore è disponibile il primo gioco gratis di marzo offerto su Nintendo Switch Online.