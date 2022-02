FIFA 22 è stato battuto da Leggende Pokémon Arceus, davvero

La classifica software italiana settimanale torna a mostrare le preferenze dei giocatori dello stivale, con FIFA 22 costretto questa volta a dover cedere il passo, dopo settimane di predominio.

Sia la fine del 2021 che l’inizio del 2022 sono infatti stati segnati dallo strapotere di FIFA 22, dimostrando quanto il gioco EA sia amatissimo da migliaia di giocatori.

Il simulatore calcistico di EA ha battuto tutti a gennaio senza troppa fatica, cosa questa che vale più di mille parole.

Ora, però, dopo aver battuto un altro big come Animal Crossing su Switch, Leggende Pokémon Arceus sembra aver sconfitto anche FIFA.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha da poco pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 24 al 30 gennaio 2022.

Al primo posto, come accennato poche righe più in alto, troviamo quindi Leggende Pokémon Arceus, in grado di ottenere la fiducia dei giocatori italiani.

FIFA 22 in versione PS4 si deve quindi “accontentare” della seconda posizione, andando così a perdere un primato che è durato davvero tantissimo.

Terza posizione per Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri, la compilation di action adventure disponibile per console PlayStation 5.

La classifica PC è invece dominata da Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ormai noto capitolo della saga di sparatutto tattici targata Ubisoft.

A seguire un altro grande classico, ossia Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, l’open world western più amato di sempre.

Terzo posto per The Sims 4, un gioco che chiude un trittico che lascia capire le preferenze dei giocatori nostrani su personae computer.

Tornando a parlare di Pokémon, i primi giorni di Leggende Pokémon Arceus sono andati alla grande, oltre ogni aspettativa.

Volete sapere perché l’ultimo titolo Pokémon ha venduto tanto? C’è una sola risposta a questa domanda, ossia cliccare a questo indirizzo e leggere la nostra recensione.

Leggende Pokémon Arceus ha rappresentato una rivoluzione per il franchise, ma in un nostro speciale vi abbiamo raccontato perché non può essere considerato il futuro della serie.