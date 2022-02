Leggende Pokémon Arceus, ecco la prima speedrun con un tempo record

La community degli appassionati si è ritrovata a discutere molto intorno a Leggende Pokémon Arceus, la new entry della serie.

Un videogioco che si è portato dietro tantissime aspettative, visto che i fan di Game Freak aspettavano una vera rivoluzione dai precedenti episodi della serie.

In ogni caso la nuova idea di open world di Pokémon sta funzionando, perché i numeri che sta facendo sono da record e vanno oltre ogni aspettativa.

Leggende Pokémon Arceus è riuscito anche in un’impresa che sembrava impossibile: vendere più velocemente di Animal Crossing: New Horizons.

I giocatori si stanno sbizzarrendo per la landa di Hisui, esplorando tutte le possibilità offerte dal nuovo titolo di Game Freak.

Leggende Pokémon Arceus offre la possibilità di giocare solamente per scoprire la storia, tirando dritto fino al finale, ma essendo un open world ci sono tante altre attività in cui intrattenersi.

Un titolo in cui si può investire potenzialmente un numero infinito di ore. Ma non ditelo agli speedrunner.

Quelle creature mitologiche in grado di rompere ogni videogioco possibile, per creare delle imprese al limite dell’olimpico, completando videogiochi in tempi record.

In media, Leggende Pokémon Arceus può essere completato con circa 25 ore di gioco. Lo speedrunner che vedete qui sotto nel video ce ne ha messe solamente cinque.

Un’impresa davvero incredibile, che lo stesso utente aveva fatto quattro giorni fa con un tempo già di suo clamoroso, ovvero poco meno di sei ore e mezza. Ma stavolta si è superato, e chissà se tra qualche giorno migliorerà ancora.

I giocatori stanno amando il gioco in ogni modo, come quelli che sono impazziti per Mr. Mime e le sue buffe animazioni, che hanno mandato in tumulto Twitter.

Oltre a questo ci sono state anche tantissime critiche rivolte al comparto tecnico del gioco, che qualcuno ha provato a risolvere con delle mod.