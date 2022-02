Leggende Pokémon Arceus è brutto da vedere? Non con queste mod

Sin dal primo giorno in cui si è mostrato, Leggende Pokémon Arceus è stato criticato per via del suo aspetto, giudicato tecnicamente carente dai fan.

La rivoluzione del nuovo open world Pokémon è stata accolta in generale con un certo tumulto dalla community, che aspettava con ansia il titolo.

Un’attesa celebrata anche da Pokémon GO, che ha creato una serie di inizative ed eventi a tema per festeggiare l’arrivo del mondo di Hisui ed Arceus.

Che sta vendendo anche benissimo, perché i primi giorni di Leggende Pokémon Arceus sono andati alla grande, oltre ogni aspettativa.

Come spesso vi abbiamo raccontato su queste pagine, i modder riescono a compiere dei veri miracoli alle volte, e anche Leggende Pokémon Arceus è finito nel mirino degli “smanettoni”.

L’ultimo titolo Pokémon è, a voler essere in ogni caso poco aggressivi nei confronti di Game Freak, ben lontano dal rappresentare uno dei migliori giochi dal punto di vista estetico su Switch.

Ma quello che non è bello nella realtà videoludica può essere reso migliori con dei piccoli aggiustamenti software, e con un semplice upscaler anche Arceus può diventare molto più bello di quanto non sia ora.

Grazie all’upscaler mClassic, Leggende Pokémon Arceus ha la possibilità di attivare l’antialiasing e, grazie al supporto di emulatori appositi, anche raggiungere la risoluzione 4K.

Guardate la differenza, solamente con mClassic, rispetto alle versioni base del gioco in modalità portatile e docked, nel video qui sotto:

Basta poco per cambiare, visibilmente, la resa dell’ultima avventura Pokémon. Nella speranza che, in futuro, queste mod non servano più.

Nonostante ciò, il titolo sta andando così bene da aver battuto anche Animal Crossing: New Horizons, un’impresa davvero imponente considerato il successo del simulatore di vita isolana.

Volete sapere perché l’ultimo titolo Pokémon ha venduto tanto? C’è una sola soluzione per soddisfare la vostra curiosità: cliccare qui per leggere la nostra recensione.