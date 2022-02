Leggende Pokémon Arceus, ecco il mitico Basculegion volante (?)

I fan delle creature tascabili sono stati messi alla prova con Leggende Pokémon Arceus, episodio che portava con sé grandi aspettative.

La svolta open world del franchise era attesa da molti, ma tra luci ed ombre questa nuova iterazione della serie ha fatto discutere la community.

Nonostante tutto le vendite di Leggende Pokémon Arceus sono state soddisfacenti, ed è riuscito anche a battere FIFA 22 per alcune settimane.

Fin da subito c’erano le premesse per un best seller, considerando che è stato fulminato anche il record di Animal Crossing: New Horizons, che fino ad ora sembrava inarrestabile.

Leggende Pokémon Arceus permette ai giocatori di esplorare un mondo, quello di Hisui, anche sfruttando le capacità dei Pokémon stessi.

Gli allenatori possono utilizzare alcune delle creature per muoversi ancora più liberamente per Hisui, anche volando o attraversando i percorsi d’acqua.

Uno dei Pokémon in grado di farlo è Basculegion, una gigantesca creatura d’acqua con le quali aggirarsi per gli specchi d’acqua del mondo di gioco.

Qualcuno, però, è riuscito a farlo diventare ancora più utile, riuscendo addirittura a volare con Basculegion.

Ovviamente un utente su Reddit, a cui è successa questa cosa per puro caso tentando un doppio salto con il pescione:

E il povero Braviary può starsene solo a guardare, visto che Basculegion può librarsi in aria con una grande facilità, a quanto pare. Si tratta ovviamente di un glitch, ma chissà se è facilmente replicabile?

Prima che andiate a provare voi stessi se anche il vostro Basculegion può volare, date un’occhiata al Pokémon Day 2022: notate qualche assenza importante?

E chissà cosa ci sarà nel futuro di Leggende Pokémon Arceus. Non ci sono DLC in vista, anche se qualcuno pare abbia scovato degli indizi.

Parlando di Pokémon particolari, invece, anche voi avete avuto problemi con il Big Buizel?