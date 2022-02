Il Pokémon Day 2022 “snobba” Arceus, nonostante il successo

Leggende Pokémon Arceus è stato un titolo che, in un modo o nell’altro, ha fatto molto discutere la community degli appassionati.

La svolta netta della saga rispetto a Spada e Scudo era molto richiesta dai fan, e l’idea di un open world era quella che molti si aspettavano.

Il successo di Leggende Pokémon Arceus è stato talmente travolgente da aver battuto anche FIFA 22, una cosa che nessuno si poteva aspettare.

I fan lo hanno amato così tanto che qualcuno ha deciso di ricreare le particolari Poké Ball presenti nell’episodio, con un risultato davvero ottimo.

C’è un evento che i fan della serie devono prepararsi a festeggiare ogni anno, ed è ovviamente il Pokémon Day.

Il 27 febbraio cade questa importante ricorrenza, il giorno in cui il franchise è nato ufficialmente con il suo primo videogioco. Ovviamente The Pokémon Company si prepara a festeggiare come si deve, con una serie di eventi.

Dal 21 al 26 febbraio ci saranno una serie di eventi, accompagnati da annunci per le più importanti piattaforme del franchise. Ma, curiosamente, non c’è niente su Leggende Pokémon Arceus.

Ecco la lineup delle attività proposte prima del 27 febbraio, e il gioco che sarà protagonista di eventi e annunci in quel giorno:

21 febbraio, Pokémon Master EX

22 febbraio, Pokémon Spada e Scudo

23 febbraio, Pokémon Cafe Remix

24 febbraio, Pokémon Unite

25 febbraio, Pokémon Music Video

26 febbraio, Pokémon GO

Come potete vedere, non c’è nessuno spazio per l’ultimo titolo open world della saga nel corso del Pokémon Day.

The Pokémon Company non ha neanche specificato se ci sarà uno speciale evento per la giornata del 27, uno dei Pokémon Presents che in passato sono stati utilizzati per mostrare le cose più importanti.

Nell’attesa di qualche informazione aggiuntiva, avete visto il trucco che vi permette di attraversare l’acqua in maniera geniale in Arceus?

Ben diverso è invece l’easter egg che vi farà scaldare il cuore, e vi farà passare sopra a tutti i problemi grafici del gioco.