Legacy of Kain: Soul Reaver usciva 21 anni fa

Che stagione videoludica vivemmo, quando non era ancora arrivato nemmeno il 2000 e la formula “nuovo millennio” stava per trovare un’applicazione reale, tangibile, da calendario – piuttosto che rimanere un astratto riferimento al futuro. Pensiamo al 1999 per i giocatori PlayStation: fu l’anno di Metal Gear Solid in Europa, fu l’anno di Crash Team Racing, quello di Ape Escape, quello di Driver e di Silent Hill, di Gran Turismo 2, di Final Fantasy VIII. Quello di Legacy of Kain: Soul Reaver.

Era esattamente il 16 agosto 1999 quando il titolo fece il suo esordio assoluto su PlayStation in Nord America, mettendo i giocatori nei panni del poi iconico Raziel. Accolta con valutazioni molto positive dalla critica (parliamo, ad oggi, di un Metacritic di 91/100), questa avventura in terza persona mise tutti d’accordo per le sue atmosfere oscure ed estremamente affascinanti – e la sua director e scrittrice per Eidos Interactive e Crystal Dynamics, Amy Hennig, sarebbe in seguito diventata una delle personalità chiave di Naughty Dog, dando i natali alla serie Uncharted.

Purtroppo, i fan del franchise Legacy of Kain da ormai tanto tempo non hanno notizie di possibili nuovi episodi: la più recente release inedita è stata infatti quella di Legacy of Kain: Defiance, che risale addirittura al 2003 – poco dopo l’anniversario che stiamo celebrando proprio oggi.

Il franchise è comunque tutt’oggi nelle mani di Square Enix, e chissà che in futuro non possano esserci delle novità per una nuova giovinezza della saga di Raziel. Per ora, limitiamoci ad ammettere di non essere più dei giovanissimi: sono passati ventuno anni, da quel 16 agosto 1999.