Legacy of Kain Soul Reaver HD, giocabile gratis, grazie ai fan

Legacy of Kain Soul Reaver, titolo entrato nella leggenda, è senza dubbio uno dei giochi PlayStation più amati di sempre.

Se da anni i fan sperano che prima o poi la saga possa tornare anche solo con una remaster del gioco uscito prima PlayStation (per i nostalgici c’è sempre Amazon), al momento nulla sembra essere in lavorazione.

Il fantomatico remake di cui si vocifera da anni sembra infatti al momento latitare, cosa questa che non ha certo scoraggiato del tutto i fan.

Ora, tra un fan project e l’altro, qualcuno ha deciso di omaggiare le avventure di Raziel con una versione del gioco ad alta definizione, scaricabile gratuitamente.

Come riportato anche da DSO Gaming, un HD Texture Pack per il classico Legacy of Kain Soul Reaver è da ora disponibile, in forma gratuita.

Creato da RainaAudron, questo pacchetto utilizza tecniche di intelligenza artificiale per migliorare le texture originali della versione Dreamcast, tanto che ora il modder ne ha rilasciato una nuova versione.

«La versione Dreamcast ha un numero di poligoni più elevato per Raziel, Kain e i nemici, ma le sue texture sono più pixelate rispetto a quelle del PC o persino di PlayStation, in alcuni casi», ha spiegato l’autore della mod.

«Inoltre, anche i nuovi volti di Raziel e Kain non mi piacevano molto. Tuttavia, il gioco offriva 60fps e una colonna sonora dinamica, cosa che manca alla prima su PlayStation e alla seconda su PC».

Per Legacy of Kain Soul Reaver HD Remaster, RainaAudron ha sostituito quasi ogni singola texture con una nuova, molte delle quali sono in realtà le texture dell’edizione originale.

È possibile scaricare questo fan remaster da questo indirizzo. Il pacchetto contiene l’emulatore FlyCast, l’HD Texture Pack e un manuale ad alta risoluzione. Inutile dire che è necessaria anche una versione Dreamcast digitale di Soul Reaver (non inclusa nel pacchetto), oltre a una versione originale per non incappare in problemi legali di sorta.

Restando in tema, nei mesi scorsi un artista ha deciso di realizzare alcune opere a tema Soul Reaver realmente sorprendenti.

Ma non solo: a luglio, gli sviluppatori di Crystal Dynamics potrebbero aver anticipato il ritorno di Raziel, sebbene non in maniera plateale.