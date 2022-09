Legacy of Kain ora può tornare davvero: Crystal Dynamics annuncia l’attesa novità

Sembra ormai essersi concluso ufficialmente l’iter burocratico e finanziario per la separazione delle IP di Crystal Dynamics da Square Enix: il team di sviluppo ha infatti pubblicato di aver ripreso il controllo di Legacy of Kain e tanti altri giochi, dopo il passaggio a Embracer Group.

Questo significa che adesso gli sviluppatori possiedono il pieno controllo non solo di Tomb Raider, ma anche e soprattutto del già citato Legacy of Kain, il franchise di cui i fan stanno ormai attendendo un grande ritorno da troppo tempo.

Dopo che Embracer Group aveva già finalizzato la maxi-acquisizione di IP e sviluppatori da Square Enix, adesso è stata Crystal Dynamics a comunicare di aver ufficialmente ripreso il controllo dei suoi franchise: la strada per il loro ritorno è dunque in discesa e saranno gli stessi autori a decidere quale sarà il loro futuro.

Considerando che il team di sviluppo non ha mai nascosto di essere consapevole di quanto i fan amino questa serie, si può dunque ormai dire che in futuro potrebbero attenderci grandi novità.

Con un breve comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, il team ha infatti ufficializzato di essersi ripresa il pieno controllo delle sue IP, che da questo momento non appartengono più a Square Enix.

Sebbene gli sviluppatori facciano parte del gruppo Embracer, saranno loro a stabilire quale sarà il modo migliore per poter proseguire le loro saghe:

«Siamo entusiasti di informarvi che Crystal Dynamics ha assunto il controllo di diversi franchise — inclusi Tomb Raider e Legacy of Kain — dal loro precedente proprietario, Square Enix Limited. Come risultato di questo cambiamento, Crystal Dynamics adesso è il proprietario di questi giochi e controllerà tutti i dati personali e il gameplay legati a essi. […] Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo ed emozionante viaggio insieme a voi!»

Se per alcuni potrebbe trattarsi di una semplice formalità, il fatto che gli autori abbiano assunto direttamente il controllo delle IP è di fondamentale importanza per il loro futuro, come del resto è stato specificato nella nota relativa proprio al gameplay.

Crystal Dynamics avrà dunque carta libera sulle decisione creative di Tomb Raider e Legacy of Kain, una mossa che sembra anticipare imminenti nuovi capitoli in vista: adesso non ci resta che incrociare le dita e augurarci che siano previste novità nel breve periodo.

Quel che appare certo è che Embracer Group è pronta a dare la propria benedizione a nuovi progetti: proprio il gruppo aveva infatti anticipato di avere grandi piani per le nuove serie acquisite, inclusi sequel e remake.

In attesa di scoprire quali saranno i piani dell’azienda, ci hanno già pensato i fan a dare nuova vita a questo amato franchise, con una rimasterizzazione gratuita per il grande classico.