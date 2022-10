Legacy of Kain, il ritorno è sempre più vicino (anche grazie a voi)

Crystal Dynamics ha ormai ripreso il controllo di Legacy of Kain e tanti altri giochi, dopo il passaggio a Embracer Group, cosa questa che lascia ben sperare per il futuro.

Da anni i fan sperano che la saga possa finalmente ritornare (anche se per i nostalgici c’è sempre Amazon), sebbene al momento non vi sia ancora un annuncio ufficiale al riguardo.

Vero anche che, pochi giorni fa, Embracer e Crystal Dynamics hanno lanciato un sondaggio che chiedeva ai fan di esprimersi proprio in merito alla loro esperienza con Legacy of Kain e con i giochi di vampiri.

Ora, come comunicato via social, sembra che l’affluenza di utenti abbia dato i risultati sperati, con grande soddisfazione da parte del team di sviluppo.

Crystal Dynamics ha infatti condiviso sui social il successo dell’ultimo sondaggio su Legacy of Kain, un questionario lanciato per vedere come, se e quanto la community sia ancora interessata al franchise.

A quanto pare, il feedback da parte dei giocatori è stato migliore del previsto, cosa questa che apre ufficiosamente le porte allo sviluppo di un nuovo capitolo, qualunque esso sia.

Poco sotto, il tweet ufficiale pubblicato solo poche ore fa da Crystal Dynamics.

Thank you to the tens of thousands of survey respondents who’ve shared their feedback with us on the future of Legacy of Kain! We’re thrilled to see so much interest from the community, so many years later.

— Crystal Dynamics (@CrystalDynamics) October 7, 2022