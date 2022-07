Crystal Dynamics potrebbe aver anticipato il ritorno di Legacy of Kain

Embracer Group è ormai alle battute finali per ultimare l’acquisizione di Square Enix Montreal, Crystal Dynamics e Eidos Montreal, insieme alle loro IP più importanti come Tomb Raider, Deus Ex e Legacy of Kain.

Oltre a voler scoprire naturalmente le nuove avventure di Lara Croft (potete acquistare l’ultimo Tomb Raider di Crystal Dynamics in offerta su Amazon) sono anni che i fan chiedono a gran voce anche il ritorno di Raziel.

Lars Wingefoers, il CEO di Embracer Group, ha sottolineato che ci sono grandi aspettative per i nuovi videogiochi in sviluppo, i quali non includeranno solo il già annunciato nuovo capitolo di Tomb Raider ma anche altro.

Ora, mentre i fan si divertono a omaggiare Soul Reaver nei modi più disparati, ora potrebbe essere emerso un indizio chiave circa il ritorno del franchise.

Crystal Dynamics ha infatti aggiornato sui propri canali social media la foto di copertina per il 30° anniversario della compagnia (la trovate poco sopra).

L’immagine include le sagome di Lara Croft di Tomb Raider, Raziel di Legacy of Kain e Gex il geco, tre dei franchise simbolo della compagnia, di cui due ormai caduti nel dimenticatoio.

Se il marchio di Gex è stato registrato nuovamente in Giappone alcuni mesi fa, i brevetti relativi a Legacy of Kain e Soul Reaver sono ancora legati a doppio filo a Square Enix fino al 2031, tanto al momento non sembrano esserci cambiamenti o modifiche di sorta.

Staremo a vedere se il cambio di copertina sta davvero anticipando il tanto atteso ritorno di Raziel all’interno del mondo dei videogiochi.

Sicuramente, si tratta di una cosa quantomeno sospetta, che non è di certo passata inosservata ai fan della saga dedicata ai vampiri.

Da anni si discute circa la possibilità che la saga possa tornare in auge, anche solo con una remaster del primo capitolo uscito oltre venti anni fa sulla prima PlayStation.